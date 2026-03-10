Рада приняла закон о включении разведки Минобороны в специальные пользователи радиочастотного спектра

Верховная Рада приняла закон, предоставляющий подразделениям разведывательного органа Минобороны статус специальных пользователей радиочастотного ресурса Украины для улучшения координации связи.

Верховная Рада приняла закон, вносящий изменения в закон Украины «Об электронных коммуникациях» и определяющий, что подразделения разведывательного органа являются специальными пользователями радиочастотного ресурса №13264.

Поскольку Генштаб ВСУ является регулятором для специальных пользователей радиочастотного ресурса Украины, включение ГУР в соответствующий список упростит координацию и управление техническими ресурсами, что критически важно в условиях современной войны.

Ожидается, что закон позволит разведчикам работать в едином правовом поле вместе с другими силовыми структурами и вооруженными силами Украины. Кроме того, он поможет лучше организовать защиту информации и обеспечить бесперебойную связь при выполнении боевых задач.

Отмечается, что разведывательный орган МО Украины играет немаловажную роль в защите нашего государства. Для эффективной работы разведчикам необходимо использовать современное оборудование и радиочастотный спектр.

Реализация закона должна обеспечить разведывательному органу все необходимые инструменты для эффективного отражения врага и защиты национальной безопасности.

