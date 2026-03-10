  1. Законодательство
  2. / В Украине

Рада приняла закон о включении разведки Минобороны в специальные пользователи радиочастотного спектра

13:20, 10 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Верховная Рада приняла закон, предоставляющий подразделениям разведывательного органа Минобороны статус специальных пользователей радиочастотного ресурса Украины для улучшения координации связи.
Рада приняла закон о включении разведки Минобороны в специальные пользователи радиочастотного спектра
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада приняла закон, вносящий изменения в закон Украины «Об электронных коммуникациях» и определяющий, что подразделения разведывательного органа являются специальными пользователями радиочастотного ресурса №13264.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Поскольку Генштаб ВСУ является регулятором для специальных пользователей радиочастотного ресурса Украины, включение ГУР в соответствующий список упростит координацию и управление техническими ресурсами, что критически важно в условиях современной войны.

Ожидается, что закон позволит разведчикам работать в едином правовом поле вместе с другими силовыми структурами и вооруженными силами Украины. Кроме того, он поможет лучше организовать защиту информации и обеспечить бесперебойную связь при выполнении боевых задач.

Отмечается, что разведывательный орган МО Украины играет немаловажную роль в защите нашего государства. Для эффективной работы разведчикам необходимо использовать современное оборудование и радиочастотный спектр.

Реализация закона должна обеспечить разведывательному органу все необходимые инструменты для эффективного отражения врага и защиты национальной безопасности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Верховный Суд закон Минобороны

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Комитет ВР по евроинтеграции рассмотрит новые правила использования тахографов и отдыха водителей

Законопроект устанавливает жесткие лимиты времени управления и отдыха водителей, чтобы приблизить украинские стандарты к европейским.

Делегаты съезда судей рассмотрят избрание членов ВСП, КСУ и новый регламент

ХХ очередной съезд судей Украины официально утвердил повестку дня своей работы.

Станислав Кравченко заявил, что кризис формирования ВРП и КСУ не из-за кадров, проблема — в процедурах

Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко отчитался о состоянии правосудия в Украине.

Законопроект о порядке избрания и увольнения председателей судов на столе Комитета по евроинтеграции: что им предлагается

Депутаты должны определить, приблизит ли Украину к европейским стандартам изменение процедуры избрания председателей судов.

Перезагрузка судейского корпуса: что скрывается за кулисами Съезда

Судьба судебного самоуправления в руках делегатов: в столице начался трехдневный марафон ХХ съезда судей

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]