В Украине могут изменить формулу индексации пенсий — что предлагается

Даниил Гетманцев заявил, что действующая формула индексации пенсий в Украине имеет ряд недостатков, поэтому систему начисления выплат нужно упростить и изменить.

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что система индексации пенсий в Украине нуждается в изменениях.

По его словам, несмотря на недостатки, сама индексация во время войны является положительным решением. Он отметил, что большинство пенсионеров получили повышение выплат примерно на 12%, что больше, чем в прошлом году.

Гетманцев подчеркнул, что сейчас индексация происходит в соответствии с законом — ежегодно в марте.

В то же время он считает, что в действующей системе заложена формула, которая имеет несколько проблем. Во-первых, она не предусматривает индексацию для всех пенсий. Во-вторых, повышение рассчитывается от базы 2017 года.

По словам Гетманцева, подход должен быть проще: если в стране растёт средняя заработная плата, вместе с ней должна расти и пенсия. Он подчеркнул, что сложные формулы с учётом инфляции и различных средних показателей лишь уменьшают коэффициент повышения.

Депутат отметил, что ключевым показателем должен быть коэффициент замещения.

«Коэффициент замещения — это соотношение средней заработной платы по стране со средней пенсией. И такой коэффициент должен быть в идеале 40%. 40% или больше», — сказал Гетманцев в комментарии Новини.LIVE.

Гетманцев подчеркнул, что во многих европейских странах этот уровень превышает 40%, тогда как в Украине он составляет примерно 30%. По его словам, такая ситуация возникла из-за слишком сложных и несправедливых формул начисления и индексации пенсий.

Он добавил, что исправление этой ситуации является одним из ключевых требований к реформированию пенсионной системы в Украине.

