  1. В Украине

Минюст расширяет участие судебно-экспертных учреждений в восстановлении инфраструктуры

12:25, 10 марта 2026
Правительство расширило возможности научно-исследовательских учреждений судебных экспертиз Министерства юстиции в сфере инжиниринга.
Правительство расширило возможности научно-исследовательских учреждений судебных экспертиз Минюста в сфере инжиниринга. Теперь их экспертный потенциал сможет использоваться для технического надзора и инженерного сопровождения инфраструктурных проектов во время восстановления страны.

Соответствующие изменения внесены постановлением Кабинета Министров Украины № 271 в постановление № 804, которое определяет перечень платных услуг, которые могут предоставляться учреждениями судебных экспертиз системы Министерства юстиции Украины.

«Технический надзор является обязательным элементом реализации строительных проектов в соответствии с законодательством, особенно когда работы выполняются за бюджетные средства. Специалисты научно-исследовательских учреждений Минюста смогут предоставлять консультации и другие услуги в сфере инжиниринга, геологии и геодезии, а также осуществлять профессиональный технический надзор во время строительства и реконструкции объектов. Преимуществом такого подхода является сочетание инженерной практики, научного потенциала и экспертной независимости», — отметил профильный заместитель Министра юстиции Андрей Гайченко.

По словам заместителя Министра юстиции, новые возможности позволят повысить прозрачность и эффективность строительных процессов, обеспечить системный контроль строительных работ, их соответствие государственным стандартам и строительным нормам, а также эффективное использование ресурсов.

В Министерстве также подчеркивают, что новое направление деятельности открывает дополнительные возможности сотрудничества для служб восстановления и развития инфраструктуры, областных военных администраций, органов местного самоуправления, коммунальных предприятий и частного бизнеса.

минюст

