  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Пес без намордника покусал мужчину: суд конфисковал животное у владельца

12:09, 10 марта 2026
Бориспольский горрайонный суд оштрафовал мужчину и постановил конфисковать его собаку породы американский стаффордширский терьер после того, как животное, которое выгуливали без поводка и намордника, вырвалось и искусало прохожего.
Пес без намордника покусал мужчину: суд конфисковал животное у владельца
Бориспольский горрайонный суд принял решение о конфискации собаки бойцовской породы после инцидента, произошедшего из-за нарушения правил её выгула. Владелец выгуливал животное без поводка и намордника, что в итоге привело к нападению на человека. Об этом сообщили в суде.

Событие произошло 4 января 2026 года примерно в 17:30 в городе Борисполь. Мужчина выгуливал собаку породы американский стаффордширский терьер, при этом животное было без поводка и намордника. В какой-то момент собака вырвалась из-под контроля владельца и напала на проходившего мимо мужчину. В результате нападения пострадавший получил телесные повреждения.

Правонарушитель был надлежащим образом уведомлён о дате, времени и месте рассмотрения дела. Однако на судебное заседание он не явился.

Во время рассмотрения дела суд исследовал все предоставленные материалы и установил, что гражданин нарушил правила содержания и выгула животных. В связи с этим суд признал его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 154 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение правил содержания собак и кошек).

По результатам рассмотрения суд назначил нарушителю административное взыскание в виде штрафа в размере 1700 гривен. Кроме того, суд постановил конфисковать собаку, которая стала причиной инцидента.

Помимо штрафа, в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 4 Закона Украины «О судебном сборе», гражданин также обязан уплатить судебный сбор в размере 665 гривен.

Таким образом, в общей сложности правонарушителю придётся уплатить как административный штраф, так и судебный сбор, а также он лишится права собственности на собаку, которая была конфискована по решению суда.

суд Борисполь судебная практика Киевская область

