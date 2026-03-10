Суд в Париже отказал Саркози в объединении приговоров, что могло позволить избежать заключения

Николя Саркози пытался зачесть период электронного надзора как отбытие части тюремного наказания.

Фото: slovoidilo.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Парижский суд 9 марта отклонил заявление бывшего президента Франции Николя Саркози об объединении приговора, который он отбывал с использованием электронного браслета по другому делу, с тюремным приговором. Таким образом он пытался избежать шести месяцев заключения, пишет DPA.

71-летний Саркози еще может обжаловать это решение. В то же время даже при наличии приговора ему, вероятно, не придется отбывать наказание в тюрьме, поскольку приговор за незаконное финансирование избирательной кампании может быть заменен на дальнейший период электронного контроля.

Текущее дело касается неудачной попытки Саркози переизбраться на пост президента в 2012 году и средств, использованных во время избирательной кампании. Согласно французскому законодательству, расходы на выборы ограничены, чтобы обеспечить равные возможности для кандидатов.

В 2012 году допустимый лимит составлял 22,5 млн евро (26,1 млн долларов), однако апелляционный суд установил, что команда Саркози потратила почти вдвое больше.

Чтобы скрыть превышение расходов, затраты якобы маскировали через систему фиктивных счетов, организованную партией Саркози «Союз за народное движение» (UMP), которая сейчас называется «Республиканцы».

Хотя Саркози не считается автором этой схемы, по сообщениям, он проигнорировал предупреждения. В целом его приговорили к одному году лишения свободы, из которых шесть месяцев — условно. Сам Саркози всегда отрицал выдвинутые обвинения.

В начале прошлого года он уже носил электронный браслет в течение трех месяцев после того, как его признали виновным во взяточничестве и незаконном использовании влияния. Эти обвинения политик также отрицал. Именно этот приговор он и пытался учесть.

На следующей неделе начнется рассмотрение апелляции Саркози по делу о предполагаемом финансировании его кампании со стороны Ливии. Суд нижней инстанции ранее назначил ему пятилетний приговор, и политик уже некоторое время провел в тюрьме.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.