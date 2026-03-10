Может ли исполнитель накладывать арест на средства должника, обращение взыскания на которые запрещено законом — ответ КХС ВС

Физическое лицо обратилось в суд с жалобой на действия государственного исполнителя.

Исполнитель имеет право накладывать арест на средства должника в пределах суммы взыскания при открытии исполнительного производства, даже если на счет зачисляются пенсионные или социальные выплаты, при отсутствии информации о специальном режиме такого счета. Сам факт наложения ареста не является обращением взыскания и не означает автоматического списания средств.

К такому выводу пришла коллегия судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда.

Физическое лицо обратилось в суд с жалобой на действия государственного исполнителя. Жалоба обоснована, в частности, тем, что решение суда, на основании которого открыто исполнительное производство, не вступило в законную силу, а арест наложен на счет со специальным режимом.

Определением хозяйственного суда, оставленным без изменений постановлением апелляционного хозяйственного суда, в удовлетворении жалобы на действия государственного исполнителя отказано.

Относительно обязанности должника доказывать специальный статус средств на счете для снятия ареста и правомерности действий исполнителя при отсутствии такой информации КХС ВС отметил следующее.

В случаях, когда счет должника не имеет специального режима использования и на него зачисляются средства с различным целевым назначением (не только пенсионные / социальные), банк может не иметь информации о характере таких поступлений и, соответственно, не знать, какие именно средства подлежат аресту, а какие — нет. В таком случае арест подлежит снятию исполнителем на основании поданных должником документов с подтверждением того, что арестованные средства являются именно пенсионными средствами должника (социальными выплатами).

В случае, если банк не сообщил государственному исполнителю, что счет, на котором находятся средства должника, является счетом со специальным режимом использования, или должник не доказал принадлежность арестованных средств к пенсионным (или другим социальным выплатам), действия государственного исполнителя по наложению ареста на средства на этом банковском счете и их последующее списание нельзя считать противоправными.

КХС ВС отметил, что обязанность государственного исполнителя заключается в снятии ареста со счета должника именно при условии предоставления такой информации о счете банком или должником.

Сам факт наложения ареста на счет не является тождественным обращению взыскания на средства, находящиеся на нем. Наличие ареста лишь блокирует распоряжение средствами, однако не предусматривает автоматического списания пенсий или других социальных выплат, которые охраняются законом. Следовательно, такой арест может быть снят после выяснения специального правового режима счета.

КХС ВС оставил без изменений судебные решения предыдущих инстанций.

С постановлением КХС ВС от 19 января 2026 года по делу № 204/9551/18 можно ознакомиться по ссылке.

