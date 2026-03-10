В МОН опровергли требование о 300 учениках в лицеях в 10–12 классах

Информация, что реформа старшей профильной школы якобы предполагает создание академических и профессиональных лицеев с минимум 300 учащимися в 10–12 классах, не соответствует действительности.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Заместитель министра образования и науки Надежда Кузьмичева опровергла информацию о том, что реформа старшей профильной школы якобы предусматривает создание академических и профессиональных лицеев с минимум 300 учениками в 10–12 классах.

«Эта информация не соответствует действительности. Закон Украины «О полном общем среднем образовании» не устанавливает требования относительно конкретного количества учеников в академических и профессиональных лицеях. Сейчас существуют лишь два законодательных условия в старшей школе: не менее двух классов на параллели и не менее трех профилей обучения. Формально это может быть даже 24 ученика на параллели (три профиля по минимум 8 учеников в группе), то есть около 72 учеников в 10–12 классах в целом», — отметила она.

По словам Кузьмичевой, сеть лицеев формируется громадами с учетом этих норм и местного контекста. Речь, в частности, идет об учреждениях образования, которые находятся на горных территориях, в прифронтовых регионах, или других заведениях, где количество учеников может быть меньше.

В то же время в рамках пилотирования ориентиром является около 60 учеников на параллели — это показатель, который позволяет обеспечить ученикам выбор профилей и предметов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.