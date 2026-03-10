ВККС и отбор судей: масштабы процедуры, дефицит кадров и организационные вызовы

Деятельность ВККС: масштабный отбор на должности судей местных судов продолжается.

В Украине продолжается один из самых крупных за последние годы отборов в судебную систему. Высшая квалификационная комиссия судей Украины проводит процедуру отбора кандидатов на 1800 должностей судей местных судов.

Подача документов для участия в отборе началась 1 марта 2025 года, когда открылась возможность подачи и подписания документов кандидатами. Участие в конкурсе оказалось беспрецедентным по масштабу — документы подали более 9 тысяч юристов, а по состоянию на июль 2025 года тестирование проходили 8432 кандидата.

Этот отбор стал самым крупным в современной истории судебной системы Украины. Для сравнения, предыдущий конкурс, который проводился в 2017 году, предусматривал примерно 700 вакантных должностей, а заявки тогда подали более 5 тысяч кандидатов.

По данным ВККС по состоянию на 2 марта 2026 года в местных судах насчитывается 4924 должности, из которых занято 3486, а вакантными остаются 1438.

Длительная процедура отбора

Процедура отбора предусматривает прохождение кандидатами квалификационного экзамена, после чего формируется рейтинг. Лица, успешно сдавшие экзамен, включаются в резерв кандидатов.

После этого победители конкурса смогут участвовать в дальнейших конкурсах в конкретные суды, где имеются вакансии.

Учитывая значительное количество кандидатов и этапы отбора, процедура может длиться довольно долго. По оценкам экспертов, только проведение собеседований с кандидатами может занять более полутора лет. Ранее Комиссия потратила около четырех месяцев, чтобы провести примерно 430 собеседований. Такой темп означает, что для собеседований с кандидатами в рамках текущего отбора может потребоваться значительно больше времени.

В то же время ВККС одновременно проводит несколько других важных процедур формирования судейского корпуса. Среди них — конкурс на 550 вакантных должностей судей апелляционных судов, а также конкурс на 25 должностей судей Высшего антикоррупционного суда. Кроме того, продолжается квалификационная оценка действующих судей на соответствие занимаемой должности.

Вызовы для судебной системы

Масштабные кадровые процедуры происходят на фоне существенного дефицита судей в судах разных инстанций. Как уже отмечалось, по состоянию на март 2026 года в местных судах более 1400 должностей остаются вакантными.

Такой кадровый дефицит непосредственно влияет на нагрузку на судей и сроки рассмотрения дел. Во многих судах один судья рассматривает сотни, а иногда и тысячи дел в год. Из-за этого рассмотрение отдельных категорий дел может затягиваться, а граждане и бизнес вынуждены дольше ожидать судебных решений. Именно поэтому проведение масштабного отбора новых судей рассматривается как один из ключевых инструментов для стабилизации работы судебной системы и уменьшения нагрузки на суды.

В то же время сам процесс отбора является сложным и многоуровневым. Кроме того, значительное количество кандидатов, участвующих в отборе, обусловливает повышенную нагрузку и для самой Высшей квалификационной комиссии судей Украины, которая должна проверить документы кандидатов, организовать тестирование, оценить практические задания и провести собеседования.

В то же время значительное количество кандидатов свидетельствует о наличии кадрового потенциала для обновления судейского корпуса. В случае успешного завершения отбора это может частично решить проблему нехватки судей и постепенно уменьшить нагрузку на судебную систему.

Кроме организационных вызовов, процедура отбора сопровождается и юридическими спорами. Кандидаты иногда обжалуют решения комиссии относительно недопуска к экзаменам, результатов тестирования или оценки практических работ. Такие дела рассматриваются в административных судах и становятся предметом дискуссий относительно прозрачности и объективности процедур судейского отбора.

Например, в деле №9990/510/25 истец обратился в Верховный Суд как суд первой инстанции с иском к Высшей квалификационной комиссии судей Украины (далее — ВККС, Комиссия), в котором просил:

признать противоправными действия ВККС относительно недопуска истца к четвертому этапу квалификационного экзамена — выполнению практического задания по выбранной специализации, в пределах которой на третьем этапе квалификационного экзамена истец набрал проходной балл и средний допустимый балл тестирования относительно когнитивных способностей, установленный ВККС — 55 процентов максимально возможного балла, или 33 балла, что соответствует требованиям части пятой статьи 74 Закона Украины от 02.06.2016 № 1402-VIII «О судоустройстве и статусе судей»;

обязать ВККС допустить истца к четвертому этапу квалификационного экзамена — выполнению практического задания по выбранной специализации, в пределах которой истец набрал проходной балл и средний допустимый балл тестирования относительно когнитивных способностей, установленный Комиссией — 55 процентов максимально возможного балла, или 33 балла;

обязать ВККС внести изменения в пункт 3 решения Комиссии от 19.09.2025 № 173/зп-25 и в Приложение 4 к этому решению путем допуска истца к четвертому этапу квалификационного экзамена — выполнению практического задания по специализации местного общего суда;

обязать Комиссию определить и опубликовать на официальном веб-сайте график выполнения практического задания по специализации местного общего суда с включением в соответствующий список истца, который успешно сдал тестирование когнитивных способностей и набрал проходной балл;

взыскать с ответчика в пользу истца судебные расходы по уплате судебного сбора в сумме 2 422,40 грн.

Постановлением суда от 29.10.2025 открыто производство по делу № 990/510/25 по иску к ВККС о признании действий противоправными и обязании совершить действия. Рассмотрение дела постановлено проводить в порядке упрощенного искового производства без уведомления (вызова) сторон по имеющимся в деле материалам, в составе коллегии судей в определенном составе, в срок, установленный статьей 258 Кодекса административного судопроизводства Украины.

Суд установил, что решением Высшей квалификационной комиссии судей Украины от 11.12.2024 № 366/зп-24 объявлен отбор кандидатов на должность судьи местного суда с учетом 1 800 прогнозируемых вакантных должностей судей в местных судах.

Решением Комиссии от 11.12.2024 № 367/зп-24 объявлено принятие от судей, которые имеют намерение быть переведенными в другой местный суд, заявлений о сдаче квалификационного экзамена.

Истец выразил желание принять участие в указанном отборе и был допущен к участию в нем по результатам проверки соответствия требованиям Закона Украины № 1402-VIII «О судоустройстве и статусе судей», а также допущен к сдаче квалификационного экзамена.

Решением ВККС от 12.05.2025 № 105/зп-25 назначено проведение квалификационного экзамена и определена очередность его этапов:

первый этап — тестирование знаний по истории украинской государственности;

второй этап — тестирование общих знаний в сфере права и знаний по специализации соответствующего суда;

третий этап — тестирование когнитивных способностей;

четвертый этап — выполнение практического задания по специализации соответствующего суда.

Истец успешно сдал первый и второй этапы квалификационного экзамена и был допущен к третьему этапу — тестированию когнитивных способностей.

Решением ВККС от 19.09.2025 № 173/зп-25 утверждены результаты тестирования когнитивных способностей, сданного в сентябре 2025 года. Согласно приложению 1 к указанному решению под порядковым номером 638 указано участника — истца, который набрал 33,47 балла и получил результат «успешно сдан».

В то же время в приложении 4 к решению ВККС от 19.09.2025 № 173/зп-25, которым определен список лиц, допущенных к четвертому этапу квалификационного экзамена — выполнению практического задания по специализации местного общего суда, истец не включен.

Таким образом, несмотря на установленный в решении Комиссии результат третьего этапа квалификационного экзамена, истец не включен в перечень лиц, допущенных к следующему этапу. Не соглашаясь с такими действиями (бездействием) ответчика, которые состоят в невключении истца в соответствующий список допущенных к четвертому этапу квалификационного экзамена, истец обратился в суд за защитой своих прав и интересов.

Суд проанализировал положения статьи 74 Закона № 1402-VIII и пришел к выводу, что Комиссия наделена полномочиями устанавливать средний допустимый и проходной баллы с учетом количества должностей, относительно которых объявлен отбор. Закон не отождествляет эти категории, а предусматривает их самостоятельное правовое значение.

Установлено, что средний допустимый балл определяет минимальный уровень успешности прохождения тестирования, тогда как проходной балл формируется с учетом рейтинга кандидатов, количества вакантных должностей и ограничений относительно допуска к следующему этапу.

Суд установил, что Комиссия определила проходной балл третьего этапа с учетом количества вакантных должностей и ограниченного количества лиц, которые могут быть допущены к следующему этапу. Проходной балл для соответствующей специализации определен в размере 34,69 балла. Лицо, обратившееся в суд, набрало 33,47 балла, что является ниже установленного проходного балла. Таким образом, основания для включения его в перечень лиц, допущенных к четвертому этапу квалификационного экзамена, отсутствуют.

Суд постановил отказать в удовлетворении иска к Высшей квалификационной комиссии судей Украины о признании действий противоправными и обязании совершить действия полностью.

Этот отбор судей является частью более широкой судебной реформы, которая сталкивается с многочисленными вызовами, такими как перегрузка судов делами, острый кадровый дефицит и недофинансирование. Эти проблемы накапливались годами и требуют комплексного решения для обеспечения независимости и эффективности судебной власти. Важность отбора заключается в том, что он может стать ключевым шагом к обновлению судейского корпуса, уменьшению нагрузки на суды и восстановлению доверия общества к правосудию.

Именно эти вопросы будут в фокусе внимания во время XX очередного съезда судей Украины, который начнется сегодня и продлится до 12 марта 2026 года включительно. Среди пунктов повестки дня — информация от ВККС о ее деятельности, что вероятно включит аспекты отбора судей.

«Судебно-юридическая газета» будет внимательно следить за основными событиями Съезда и информировать читателей о ключевых решениях.

