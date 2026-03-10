  1. В Украине

В Тернополе задержали мужчину, который за $17 тысяч обещал помочь избежать мобилизации

07:18, 10 марта 2026
Он обещал повлиять на медиков, чтобы оформить документы для отсрочки от мобилизации.
В Тернополе задержали мужчину, который за $17 тысяч обещал помочь избежать мобилизации
В Тернополе правоохранители разоблачили схему незаконного получения отсрочки от мобилизации. По данным следствия, местный житель требовал 17 тысяч долларов за влияние на медиков, чтобы оформить документы для уклонения от призыва. Об этом сообщает полиция региона.

По информации правоохранителей, фигурант заверял, что может повлиять на работников одного из медицинских учреждений Тернополя. Речь шла об оформлении документов врачебно-консультативной комиссии, которые бы подтверждали необходимость постоянного постороннего ухода за близкими родственниками военнообязанного. Такое заключение могло стать основанием для получения отсрочки от мобилизации.

Во время одной из встреч с посредником мужчина сообщил, что за изготовление таких документов нужно заплатить 17 тысяч долларов. При этом он предупредил: если на эти условия не согласиться, «помощи» не будет, а военнообязанного сразу могут мобилизовать.

Правоохранители задержали фигуранта в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины сразу после получения им денег.

Жителю Тернополя следователи полиции уже сообщили о подозрении по части 3 статьи 369-2 (получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, сопряженное с вымогательством такой выгоды) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления.

Национальная полиция полиция взятка Тернополь мобилизация отсрочка

