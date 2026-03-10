Кто из военнослужащих обязательно должен подать декларацию — список

Отдельные категории военнослужащих должны подать декларацию до 1 апреля.

В Украине продолжается очередной этап подачи электронных деклараций за 2025 год. Подать их необходимо до 1 апреля. В то же время для большинства военнослужащих Вооруженных сил Украины на период военного положения действует отсрочка по декларированию.

Однако законодательство предусматривает, что отдельные категории военных обязаны подавать декларации даже во время военного положения. Об этом напомнили в Ивано-Франковском ТЦК и СП.

Законодательством установлено, что даже в условиях военного положения декларации должны подавать отдельные категории военнослужащих:

министры и их заместители;

военнослужащие аппарата Министерства обороны Украины (включая командированных);

члены военно-врачебных и врачебно-летных комиссий (включая командированных);

военнослужащие ТЦК и СП (кроме лиц рядового состава подразделений охраны);

лица, которые участвуют в закупках товаров, работ и услуг оборонного назначения или контролируют их качество.

Согласно закону на период действия военного положения освобождены от подачи деклараций:

военные должностные лица, которые проходят военную службу по контракту (рядового, сержантского, младшего офицерского состава);

мобилизованные военнослужащие, резервисты и призванные лица офицерского состава;

работники социальной сферы, здравоохранения, образования, науки, культуры и спорта (кроме руководителей).

