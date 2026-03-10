  1. В мире

Трамп заявил о намерении ослабить часть нефтяных санкций из-за скачка мировых цен

08:40, 10 марта 2026
Президент США не уточнил о каких именно государствах идет речь.
Фото: GettyImages
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении отменить часть санкций, связанных с нефтяным сектором, на фоне резкого роста мировых цен из-за ситуации на востоке.

По словам Трампа, Вашингтон рассматривает возможность временно снять некоторые ограничения в отношении отдельных стран, чтобы стабилизировать ситуацию на нефтяном рынке.

«У нас есть санкции в отношении некоторых стран. Мы планируем их отменить, пока цены не стабилизируются. А дальше — кто знает, возможно, нам даже не придется вводить их снова», — отметил президент США, не уточнив, о каких именно государствах идет речь.

Трамп также подчеркнул, что Соединенные Штаты стремятся снизить цены на нефть после их резкого роста.

Также Дональд Трамп пригрозил Ирану из-за остановки нефти через Ормузский пролив.

Отметим, что Президент США провел разговор с главой Кремля Владимиром Путиным, которую назвал «очень хорошим».

«У меня был очень хороший разговор с президентом Путиным. У нас было много людей на линии с нашей стороны, с его стороны. Мы говорили об Украине – это просто бесконечная борьба», – сказал он на пресс-конференции в Белом доме.

