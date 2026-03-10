Съезд судей снова соберется после 19-месячной паузы: среди кого выбирают новых членов в ВСП, КСУ и Совет судей

ХХ очередной съезд судей Украины снова соберется после перерыва.

Как отмечала «Судебно-юридическая газета», после 19-месячной паузы украинская Фемида продолжит ХХ очередной съезд судей, первый этап которого был начат еще 18 сентября 2024 года. В течение нескольких дней делегаты съезда будут решать судьбу ключевых органов судейского управления.

Съезд обещает стать одним из самых сложных за последние годы из-за масштабных накопившихся профессиональных, политических и эмоциональных проблем. Согласно официальному сообщению Совета судей Украины, на обсуждение вынесено шесть ключевых вопросов:

О назначении судей Конституционного Суда Украины;

Об избрании двух членов Высшего совета правосудия;

Об избрании Совета судей Украины;

Отчет Совета судей Украины о выполнении задач органов судейского самоуправления по обеспечению независимости судов и судей, состоянии организационного и финансового обеспечения деятельности судов;

Информация Высшей квалификационной комиссии судей Украины о ее деятельности;

Информация Председателя Государственной судебной администрации Украины о ее деятельности, в частности об организационном, финансовом и материально-техническом обеспечении деятельности органов судебной власти.

Как ранее отметили в РСУ, международные партнеры, которые до этого принимали активное участие в решении техническо-финансовых вопросов съезда, на этот раз практически не будут участвовать в его проведении. В то же время, согласно согласованной позиции с Государственной судебной администрацией Украины, проблем с организацией и проведением судейского форума не ожидается.

Кадровые вопросы: что известно

Одним из ключевых вопросов повестки дня станет избрание двух членов Высшего совета правосудия на вакантные должности после завершения полномочий Инны Плахтий и Виталия Салихова, которых в свое время назначал съезд судей.

Как сообщили в Совете судей Украины, собеседования с кандидатами были завершены в декабре 2025 года. По их результатам Этический совет сформировал перечень лиц, рекомендованных для избрания съездом.

В рамках четвертого отбора на должность члена ВСП от съезда судей к этапу собеседования были допущены 24 кандидата. Из них 10 прекратили участие в конкурсе:

6 — до проведения собеседований,

2 — во время собеседований,

2 — после их завершения.

Соответствующими установленным критериям для занятия должности члена ВСП от съезда судей признаны пять кандидатов:

Дмитрий Круподеря

Татьяна Спиридонова

Татьяна Ступак

Олег Товстоложский

Наталья Яворская

Именно из этого перечня делегаты съезда должны избрать двух представителей судейского сообщества в состав ВСП.

Второй вопрос — назначение судей Конституционного Суда Украины.

Решением от 22 января 2026 года №5 был объявлен новый конкурс на две должности судьи КСУ по квоте съезда судей. Прием документов продолжался с 23 января по 21 февраля 2026 года включительно.

Отметим, что на две вакантные должности документы подали 18 кандидатов. Совет судей допустил 8 кандидатов к конкурсному отбору на должность судьи Конституционного Суда Украины.

Речь идет о:

Расиме Бабанлы — и.о. руководителя аппарата Верховного Суда.

Андрее Григорове — судье Второго апелляционного административного суда в отставке.

Алексее Клименко — прокуроре второго отдела процессуального руководства Департамента организации, процессуального руководства досудебным расследованием и поддержания публичного обвинения в уголовных производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013–2014 годах Офиса Генерального прокурора.

Оксане Клименко — профессоре кафедры международного, гражданского и коммерческого права Киевского национального торгово-экономического университета.

Алексее Кравчуке — судье Высшего антикоррупционного суда.

Олесе Никон — судье хозяйственного суда Львовской области.

Виталии Придатко — судье Кролевецкого районного суда Сумской области.

Сергее Сотникове — судье Северного апелляционного хозяйственного суда.

Также еще 10 лицам, которые изъявили намерение занять должность судьи КСУ, предоставили дополнительный срок продолжительностью 10 рабочих дней с момента опубликования данного решения для подачи и исправления поданных документов. Решение опубликовали 2 марта.

Речь идет о:

Лесе Балаевой

Наталии Дзибий-Полячок

Олеге Игнатюке

Светлане Музычко

Ларисе Рогач

Андрее Савчаке

Петре Салюке

Михаиле Смоковиче

Сергее Солотком

Оксане Цмокаленко

Следующий важный вопрос — избрание нового состава Совета судей Украины, который является высшим органом судейского самоуправления в период между съездами. Ведь действующий состав Совета судей выполняет свои полномочия уже 5 лет, хотя должен был быть обновлен через 2 года после предыдущего избрания.

Согласно действующим положениям, Совет судей Украины избирается съездом судей. В состав РСУ входят представители различных юрисдикций и инстанций по следующим квотам:

11 судей от местных общих судов;

4 судьи от местных административных судов;

4 судьи от местных хозяйственных судов;

4 судьи от апелляционных общих судов (по рассморению гражданских, уголовных дел и дел об административных правонарушениях);

2 судьи от апелляционных административных судов;

2 судьи от апелляционных хозяйственных судов;

по 1 судье от каждого из высших специализированных судов;

4 судьи Верховного Суда.

На данный момент перечень кандидатов еще не обнародован, поскольку предложения подаются непосредственно во время подготовки и проведения съезда. В то же время ожидается, что во время работы съезда могут проходить консультации между представителями делегаций для предварительного согласования кандидатур и обеспечения баланса интересов различных регионов и судов.

Следующие три вопроса, которые рассмотрит съезд — отчеты органов судебной власти.

В частности, делегаты съезда заслушают отчет Совета судей Украины о выполнении задач органов судейского самоуправления по обеспечению независимости судов и судей, а также о состоянии организационного и финансового обеспечения деятельности судов.

Кроме того, участники съезда заслушают информацию Высшей квалификационной комиссии судей Украины о ее деятельности.

Также Председатель Государственной судебной администрации Максим Пампура должен представить информацию о деятельности учреждения, в частности об организационном, финансовом и материально-техническом обеспечении работы органов судебной власти.

