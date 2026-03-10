  1. В Украине
  2. / Суд инфо

Съезд судей снова соберется после 19-месячной паузы: среди кого выбирают новых членов в ВСП, КСУ и Совет судей

09:00, 10 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
ХХ очередной съезд судей Украины снова соберется после перерыва.
Съезд судей снова соберется после 19-месячной паузы: среди кого выбирают новых членов в ВСП, КСУ и Совет судей
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как отмечала «Судебно-юридическая газета», после 19-месячной паузы украинская Фемида продолжит ХХ очередной съезд судей, первый этап которого был начат еще 18 сентября 2024 года. В течение нескольких дней делегаты съезда будут решать судьбу ключевых органов судейского управления.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Съезд обещает стать одним из самых сложных за последние годы из-за масштабных накопившихся профессиональных, политических и эмоциональных проблем. Согласно официальному сообщению Совета судей Украины, на обсуждение вынесено шесть ключевых вопросов:

  • О назначении судей Конституционного Суда Украины;
  • Об избрании двух членов Высшего совета правосудия;
  • Об избрании Совета судей Украины;
  • Отчет Совета судей Украины о выполнении задач органов судейского самоуправления по обеспечению независимости судов и судей, состоянии организационного и финансового обеспечения деятельности судов;
  • Информация Высшей квалификационной комиссии судей Украины о ее деятельности;
  • Информация Председателя Государственной судебной администрации Украины о ее деятельности, в частности об организационном, финансовом и материально-техническом обеспечении деятельности органов судебной власти.

Как ранее отметили в РСУ, международные партнеры, которые до этого принимали активное участие в решении техническо-финансовых вопросов съезда, на этот раз практически не будут участвовать в его проведении. В то же время, согласно согласованной позиции с Государственной судебной администрацией Украины, проблем с организацией и проведением судейского форума не ожидается.

Кадровые вопросы: что известно

Одним из ключевых вопросов повестки дня станет избрание двух членов Высшего совета правосудия на вакантные должности после завершения полномочий Инны Плахтий и Виталия Салихова, которых в свое время назначал съезд судей.

Как сообщили в Совете судей Украины, собеседования с кандидатами были завершены в декабре 2025 года. По их результатам Этический совет сформировал перечень лиц, рекомендованных для избрания съездом.

В рамках четвертого отбора на должность члена ВСП от съезда судей к этапу собеседования были допущены 24 кандидата. Из них 10 прекратили участие в конкурсе:

  • 6 — до проведения собеседований,
  • 2 — во время собеседований,
  • 2 — после их завершения.

Соответствующими установленным критериям для занятия должности члена ВСП от съезда судей признаны пять кандидатов:

  • Дмитрий Круподеря
  • Татьяна Спиридонова
  • Татьяна Ступак
  • Олег Товстоложский
  • Наталья Яворская

Именно из этого перечня делегаты съезда должны избрать двух представителей судейского сообщества в состав ВСП.

Второй вопрос — назначение судей Конституционного Суда Украины.

Решением от 22 января 2026 года №5 был объявлен новый конкурс на две должности судьи КСУ по квоте съезда судей. Прием документов продолжался с 23 января по 21 февраля 2026 года включительно.

Отметим, что на две вакантные должности документы подали 18 кандидатов. Совет судей допустил 8 кандидатов к конкурсному отбору на должность судьи Конституционного Суда Украины.

Речь идет о:

Расиме Бабанлы — и.о. руководителя аппарата Верховного Суда.

Андрее Григорове — судье Второго апелляционного административного суда в отставке.

Алексее Клименко — прокуроре второго отдела процессуального руководства Департамента организации, процессуального руководства досудебным расследованием и поддержания публичного обвинения в уголовных производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013–2014 годах Офиса Генерального прокурора.

Оксане Клименко — профессоре кафедры международного, гражданского и коммерческого права Киевского национального торгово-экономического университета.

Алексее Кравчуке — судье Высшего антикоррупционного суда.

Олесе Никон — судье хозяйственного суда Львовской области.

Виталии Придатко — судье Кролевецкого районного суда Сумской области.

Сергее Сотникове — судье Северного апелляционного хозяйственного суда.

Также еще 10 лицам, которые изъявили намерение занять должность судьи КСУ, предоставили дополнительный срок продолжительностью 10 рабочих дней с момента опубликования данного решения для подачи и исправления поданных документов. Решение опубликовали 2 марта.

Речь идет о:

  • Лесе Балаевой
  •  Наталии Дзибий-Полячок
  •  Олеге Игнатюке
  •  Светлане Музычко
  •  Ларисе Рогач
  •  Андрее Савчаке
  •  Петре Салюке
  •  Михаиле Смоковиче
  •  Сергее Солотком
  •  Оксане Цмокаленко

Следующий важный вопрос — избрание нового состава Совета судей Украины, который является высшим органом судейского самоуправления в период между съездами. Ведь действующий состав Совета судей выполняет свои полномочия уже 5 лет, хотя должен был быть обновлен через 2 года после предыдущего избрания.

Согласно действующим положениям, Совет судей Украины избирается съездом судей. В состав РСУ входят представители различных юрисдикций и инстанций по следующим квотам:

  • 11 судей от местных общих судов;
  • 4 судьи от местных административных судов;
  • 4 судьи от местных хозяйственных судов;
  • 4 судьи от апелляционных общих судов (по рассморению гражданских, уголовных дел и дел об административных правонарушениях);
  • 2 судьи от апелляционных административных судов;
  • 2 судьи от апелляционных хозяйственных судов;
  • по 1 судье от каждого из высших специализированных судов;
  • 4 судьи Верховного Суда.

На данный момент перечень кандидатов еще не обнародован, поскольку предложения подаются непосредственно во время подготовки и проведения съезда. В то же время ожидается, что во время работы съезда могут проходить консультации между представителями делегаций для предварительного согласования кандидатур и обеспечения баланса интересов различных регионов и судов.

Следующие три вопроса, которые рассмотрит съезд — отчеты органов судебной власти.

В частности, делегаты съезда заслушают отчет Совета судей Украины о выполнении задач органов судейского самоуправления по обеспечению независимости судов и судей, а также о состоянии организационного и финансового обеспечения деятельности судов.

Кроме того, участники съезда заслушают информацию Высшей квалификационной комиссии судей Украины о ее деятельности.

Также Председатель Государственной судебной администрации Максим Пампура должен представить информацию о деятельности учреждения, в частности об организационном, финансовом и материально-техническом обеспечении работы органов судебной власти.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

КСУ Съезд судей РСУ ВСП

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Украина легализует механизм привлечения к ответственности за подкуп иностранных чиновников

Законопроект предлагает привести антикоррупционные нормы в соответствие с международными правилами.

БП ВС отменила пожизненный приговор по делу о двойном убийстве после решения ЕСПЧ о жестоком обращении с осужденной

Большая Палата Верховного Суда отменила приговор о пожизненном лишении свободы после того, как Европейский суд по правам человека установил жестокое обращение с подозреваемой и нарушение права на справедливый суд.

ВККС и отбор судей: масштабы процедуры, дефицит кадров и организационные вызовы

Деятельность ВККС: масштабный отбор на должности судей местных судов продолжается.

Съезд судей Украины будет избирать двух членов ВСП: кто претендует на должности

Съезд будет избирать членов ВСП из пятерки рекомендованных Этическим советом кандидатов.

Солнечные электростанции, скрытый бизнес жен и бюджет на 30 тысяч в год: досье претендентов на должность судей ВАКС

Тринадцатый день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]