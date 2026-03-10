Съезд судей снова соберется после 19-месячной паузы: среди кого выбирают новых членов в ВСП, КСУ и Совет судей
Как отмечала «Судебно-юридическая газета», после 19-месячной паузы украинская Фемида продолжит ХХ очередной съезд судей, первый этап которого был начат еще 18 сентября 2024 года. В течение нескольких дней делегаты съезда будут решать судьбу ключевых органов судейского управления.
Съезд обещает стать одним из самых сложных за последние годы из-за масштабных накопившихся профессиональных, политических и эмоциональных проблем. Согласно официальному сообщению Совета судей Украины, на обсуждение вынесено шесть ключевых вопросов:
- О назначении судей Конституционного Суда Украины;
- Об избрании двух членов Высшего совета правосудия;
- Об избрании Совета судей Украины;
- Отчет Совета судей Украины о выполнении задач органов судейского самоуправления по обеспечению независимости судов и судей, состоянии организационного и финансового обеспечения деятельности судов;
- Информация Высшей квалификационной комиссии судей Украины о ее деятельности;
- Информация Председателя Государственной судебной администрации Украины о ее деятельности, в частности об организационном, финансовом и материально-техническом обеспечении деятельности органов судебной власти.
Как ранее отметили в РСУ, международные партнеры, которые до этого принимали активное участие в решении техническо-финансовых вопросов съезда, на этот раз практически не будут участвовать в его проведении. В то же время, согласно согласованной позиции с Государственной судебной администрацией Украины, проблем с организацией и проведением судейского форума не ожидается.
Кадровые вопросы: что известно
Одним из ключевых вопросов повестки дня станет избрание двух членов Высшего совета правосудия на вакантные должности после завершения полномочий Инны Плахтий и Виталия Салихова, которых в свое время назначал съезд судей.
Как сообщили в Совете судей Украины, собеседования с кандидатами были завершены в декабре 2025 года. По их результатам Этический совет сформировал перечень лиц, рекомендованных для избрания съездом.
В рамках четвертого отбора на должность члена ВСП от съезда судей к этапу собеседования были допущены 24 кандидата. Из них 10 прекратили участие в конкурсе:
- 6 — до проведения собеседований,
- 2 — во время собеседований,
- 2 — после их завершения.
Соответствующими установленным критериям для занятия должности члена ВСП от съезда судей признаны пять кандидатов:
- Дмитрий Круподеря
- Татьяна Спиридонова
- Татьяна Ступак
- Олег Товстоложский
- Наталья Яворская
Именно из этого перечня делегаты съезда должны избрать двух представителей судейского сообщества в состав ВСП.
Второй вопрос — назначение судей Конституционного Суда Украины.
Решением от 22 января 2026 года №5 был объявлен новый конкурс на две должности судьи КСУ по квоте съезда судей. Прием документов продолжался с 23 января по 21 февраля 2026 года включительно.
Отметим, что на две вакантные должности документы подали 18 кандидатов. Совет судей допустил 8 кандидатов к конкурсному отбору на должность судьи Конституционного Суда Украины.
Речь идет о:
Расиме Бабанлы — и.о. руководителя аппарата Верховного Суда.
Андрее Григорове — судье Второго апелляционного административного суда в отставке.
Алексее Клименко — прокуроре второго отдела процессуального руководства Департамента организации, процессуального руководства досудебным расследованием и поддержания публичного обвинения в уголовных производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013–2014 годах Офиса Генерального прокурора.
Оксане Клименко — профессоре кафедры международного, гражданского и коммерческого права Киевского национального торгово-экономического университета.
Алексее Кравчуке — судье Высшего антикоррупционного суда.
Олесе Никон — судье хозяйственного суда Львовской области.
Виталии Придатко — судье Кролевецкого районного суда Сумской области.
Сергее Сотникове — судье Северного апелляционного хозяйственного суда.
Также еще 10 лицам, которые изъявили намерение занять должность судьи КСУ, предоставили дополнительный срок продолжительностью 10 рабочих дней с момента опубликования данного решения для подачи и исправления поданных документов. Решение опубликовали 2 марта.
Речь идет о:
- Лесе Балаевой
- Наталии Дзибий-Полячок
- Олеге Игнатюке
- Светлане Музычко
- Ларисе Рогач
- Андрее Савчаке
- Петре Салюке
- Михаиле Смоковиче
- Сергее Солотком
- Оксане Цмокаленко
Следующий важный вопрос — избрание нового состава Совета судей Украины, который является высшим органом судейского самоуправления в период между съездами. Ведь действующий состав Совета судей выполняет свои полномочия уже 5 лет, хотя должен был быть обновлен через 2 года после предыдущего избрания.
Согласно действующим положениям, Совет судей Украины избирается съездом судей. В состав РСУ входят представители различных юрисдикций и инстанций по следующим квотам:
- 11 судей от местных общих судов;
- 4 судьи от местных административных судов;
- 4 судьи от местных хозяйственных судов;
- 4 судьи от апелляционных общих судов (по рассморению гражданских, уголовных дел и дел об административных правонарушениях);
- 2 судьи от апелляционных административных судов;
- 2 судьи от апелляционных хозяйственных судов;
- по 1 судье от каждого из высших специализированных судов;
- 4 судьи Верховного Суда.
На данный момент перечень кандидатов еще не обнародован, поскольку предложения подаются непосредственно во время подготовки и проведения съезда. В то же время ожидается, что во время работы съезда могут проходить консультации между представителями делегаций для предварительного согласования кандидатур и обеспечения баланса интересов различных регионов и судов.
Следующие три вопроса, которые рассмотрит съезд — отчеты органов судебной власти.
В частности, делегаты съезда заслушают отчет Совета судей Украины о выполнении задач органов судейского самоуправления по обеспечению независимости судов и судей, а также о состоянии организационного и финансового обеспечения деятельности судов.
Кроме того, участники съезда заслушают информацию Высшей квалификационной комиссии судей Украины о ее деятельности.
Также Председатель Государственной судебной администрации Максим Пампура должен представить информацию о деятельности учреждения, в частности об организационном, финансовом и материально-техническом обеспечении работы органов судебной власти.
