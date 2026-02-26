Из 24 кандидатов — пятеро в финале: между кем съезд судей будет выбирать двух членов ВСП
10–12 марта 2026 года в Киеве состоится ХХ очередной съезд судей Украины. Одним из ключевых вопросов повестки дня станет избрание двух членов Высшего совета правосудия на вакантные должности, образовавшиеся после завершения полномочий Инны Плахтий и Виталия Салихова, которые ранее были назначены съездом судей.
Как сообщили в Совете судей Украины, собеседования с кандидатами были завершены в декабре 2025 года. По их результатам Этический совет сформировал перечень лиц, рекомендованных для избрания съездом.
В рамках четвертого отбора на должность члена ВСП от съезда судей к этапу собеседования были допущены 24 кандидата. Из них 10 прекратили участие в конкурсе:
- 6 — до проведения собеседований,
- 2 — во время собеседований,
- 2 — после их завершения.
Соответствующими установленным критериям для занятия должности члена ВСП от съезда судей признаны пять кандидатов:
- Дмитрий Круподеря
- Татьяна Спиридонова
- Татьяна Ступак
- Олег Товстолужский
- Наталья Яворская
Именно из этого перечня делегаты съезда должны избрать двух представителей судейского сообщества в состав ВСП.
