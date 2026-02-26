  1. В Украине
Из 24 кандидатов — пятеро в финале: между кем съезд судей будет выбирать двух членов ВСП

12:06, 26 февраля 2026
Для занятия должности члена ВСП от съезда судей выбрано пять кандидатов.
Из 24 кандидатов — пятеро в финале: между кем съезд судей будет выбирать двух членов ВСП
10–12 марта 2026 года в Киеве состоится ХХ очередной съезд судей Украины. Одним из ключевых вопросов повестки дня станет избрание двух членов Высшего совета правосудия на вакантные должности, образовавшиеся после завершения полномочий Инны Плахтий и Виталия Салихова, которые ранее были назначены съездом судей.

Как сообщили в Совете судей Украины, собеседования с кандидатами были завершены в декабре 2025 года. По их результатам Этический совет сформировал перечень лиц, рекомендованных для избрания съездом.

В рамках четвертого отбора на должность члена ВСП от съезда судей к этапу собеседования были допущены 24 кандидата. Из них 10 прекратили участие в конкурсе:

  • 6 — до проведения собеседований,
  • 2 — во время собеседований,
  • 2 — после их завершения.

Соответствующими установленным критериям для занятия должности члена ВСП от съезда судей признаны пять кандидатов:

  • Дмитрий Круподеря
  • Татьяна Спиридонова
  • Татьяна Ступак
  • Олег Товстолужский
  • Наталья Яворская

Именно из этого перечня делегаты съезда должны избрать двух представителей судейского сообщества в состав ВСП.

Съезд судей РСУ ВСП

Лента новостей

Блоги
Публикации
