Из 24 кандидатов — пятеро в финале: между кем съезд судей будет выбирать двух членов ВСП

Для занятия должности члена ВСП от съезда судей выбрано пять кандидатов.

10–12 марта 2026 года в Киеве состоится ХХ очередной съезд судей Украины. Одним из ключевых вопросов повестки дня станет избрание двух членов Высшего совета правосудия на вакантные должности, образовавшиеся после завершения полномочий Инны Плахтий и Виталия Салихова, которые ранее были назначены съездом судей.

Как сообщили в Совете судей Украины, собеседования с кандидатами были завершены в декабре 2025 года. По их результатам Этический совет сформировал перечень лиц, рекомендованных для избрания съездом.

В рамках четвертого отбора на должность члена ВСП от съезда судей к этапу собеседования были допущены 24 кандидата. Из них 10 прекратили участие в конкурсе:

6 — до проведения собеседований,

2 — во время собеседований,

2 — после их завершения.

Соответствующими установленным критериям для занятия должности члена ВСП от съезда судей признаны пять кандидатов:

Дмитрий Круподеря

Татьяна Спиридонова

Татьяна Ступак

Олег Товстолужский

Наталья Яворская

Именно из этого перечня делегаты съезда должны избрать двух представителей судейского сообщества в состав ВСП.

