Содержание ребенка как основание для освобождения военнослужащего — спор должен рассматриваться в админсуде

16:06, 18 марта 2026
Хмельницкий апелляционный суд закрыл гражданское производство и указал на административную юрисдикцию спора.
Установление факта содержания ребенка само по себе не гарантирует освобождения с военной службы — если речь идет о решениях органов военного управления, такой спор должен рассматриваться в административном суде. На это обратил внимание Хмельницкий апелляционный суд, пересмотрев дело по иску военнослужащего.

Обстоятельства дела №674/724/25

Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и закрыл производство по делу по иску военнослужащего об установлении факта воспитания и нахождения на его содержании несовершеннолетнего пасынка.

Целью установления этого юридического факта истец указал получение права на освобождение с военной службы во время действия военного положения на основании нахождения на его содержании троих детей в возрасте до 18 лет.

Он пояснил, что в браке с женой у них родилось двое детей, а также с момента совместного проживания он воспитывает и содержит ее сына от предыдущего брака. В связи с этим просил суд установить факт воспитания и содержания пасынка.

Дунаевецкий районный суд Хмельницкой области отказал в удовлетворении иска.

Истец обжаловал это решение в апелляционный суд. В жалобе он отметил, что факт нахождения пасынка на его содержании подтверждается показаниями свидетелей и копиями платежных документов о переводе средств на счет ребенка. Кроме того, суд первой инстанции не учел, что биологический отец подал нотариально удостоверенное заявление о признании иска.

Что решила апелляция

Оценивая спорные правоотношения, апелляционный суд пришел к выводу, что между истцом и органом военного управления, который принимает решение об освобождении с военной службы во время действия военного положения, фактически возник публично-правовой спор. Следовательно, дело не подлежит рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.

«Факт нахождения на содержании пасынка может быть установлен административным судом, в частности, при рассмотрении дела об обжаловании действий, бездействия или решений компетентных органов относительно отказа в признании прав истца, определенных законом, которое подлежит разрешению в порядке административного судопроизводства», – отметил суд.

С учетом этого апелляционный суд признал доводы апелляционной жалобы о необходимости удовлетворения иска необоснованными, отменил решение суда первой инстанции и закрыл производство по делу.

военные увольнение апелляция апелляционные суды военнослужащие военная служба

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Депутаты анонсировали финальную версию и второе чтение закона о кредитных историях

От идентификационного кода до серии свидетельства о смерти — состав кредитной истории расширяют до невиданных масштабов

Цифровые отпечатки, Jira и ChatGPT: практика Верховного Суда относительно пределов допустимости электронных доказательств

Мессенджеры и метаданные — новые инструменты доказывания в практике Верховного Суда.

США не смогли в полной мере проконтролировать $26 млрд помощи Украине — USAID

Аудит USAID выявил существенно ограниченную способность контролировать надлежащее получение и использование 26 млрд долларов прямой бюджетной поддержки правительства Украины.

Военных не будут отправлять на фронт сразу: Рада хочет ввести «3-месячный буфер»

Законопроект предлагает трехмесячный период адаптации для военнослужащих после обучения, чтобы снизить потери и повысить боевую готовность.

Комитет рассмотрит законопроект о полномочности местных советов в условиях военного положения

Депутаты решают, как работать местным советам в условиях отсутствия выборов.

