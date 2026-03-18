Утримання дитини як підстава для звільнення військового — спір має розглядатися в адмінсуді

16:06, 18 березня 2026
Хмельницький апеляційний суд закрив цивільне провадження та вказав на адміністративну юрисдикцію спору.
Встановлення факту утримання дитини саме по собі не гарантує звільнення з військової служби — якщо йдеться про рішення органів військового управління, такий спір має розглядатися в адміністративному суді. На це звернув увагу Хмельницький апеляційний суд, переглянувши справу за позовом військовослужбовця.

Обставини справи №674/724/25

Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції та закрив провадження у справі за позовом військoвослужбoвця про встановлення факту виховання та перебування на його утриманні неповнолітнього пасинка.

Метою встановлення цього юридичного факту позивач вказав отримання права на звільнення з вiйськoвої служби під час дії вoєнного cтану з підстав перебування на його утриманні трьох дітей віком до 18 років.

Він пояснив, що у шлюбі з дружиною у них народилося двоє дітей, а також із часу спільного проживання він виховує та утримує її сина від попереднього шлюбу. У зв’язку з цим просив суд встановити факт виховання та утримання пасинка.

Дунаєвецький районний суд Хмельницької області відмовив у задоволенні позову.

Позивач оскаржив це рішення до апеляційного суду. У скарзі він зазначив, що факт перебування пасинка на його утриманні підтверджується показаннями свідків і копіями платіжних документів про переказ коштів на рахунок дитини. Крім того, суд першої інстанції не врахував, що біологічний батько подав нотаріально засвідчену заяву про визнання позову.

Що вирішила апеляція

Оцінюючи спірні правовідносини, апеляційний суд дійшов висновку, що між позивачем та органом вiйськового управління, який приймає рішення про звільнення з вiйськoвої служби під час дії вoєннoго cтану, фактично виник публічно-правовий спір. Відтак справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства.

«Факт перебування на утриманні пасинка може бути встановлений адміністративним судом, зокрема, під час розгляду справи про оскарження дій, бездіяльності чи рішень компетентних органів щодо відмови у визнанні прав позивача, визначених законом, яка підлягає вирішенню у порядку адміністративного судочинства», – зазначив суд.

З огляду на це апеляційний суд визнав доводи апеляційної скарги про необхідність задоволення позову необґрунтованими, скасував рішення суду першої інстанції та закрив провадження у справі.

