Верховна Рада розпочала засідання з присяги нового нардепа Миколи Давидюка

Депутатські повноваження набув Микола Давидюк.

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Пленарне засідання Верховної Ради 11 червня розпочалося зі складення присяги новообраним народним депутатом Миколою Давидюком.

Після складення присяги він офіційно набув повноважень народного депутата та увійшов до складу парламентської фракції «Голос».

Як розповідала «Судово-юридична газета», Центральна виборча комісія повідомила, що зареєструвала Миколу Давидюка народним депутатом.

Микола Давидюк був обраний на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії «Голос» (включений до виборчого списку під № 27).

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