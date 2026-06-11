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Верховна Рада розпочала засідання з присяги нового нардепа Миколи Давидюка

10:17, 11 червня 2026
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Депутатські повноваження набув Микола Давидюк.
Верховна Рада розпочала засідання з присяги нового нардепа Миколи Давидюка
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Пленарне засідання Верховної Ради 11 червня розпочалося зі складення присяги новообраним народним депутатом Миколою Давидюком.

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Після складення присяги він офіційно набув повноважень народного депутата та увійшов до складу парламентської фракції «Голос».

Як розповідала «Судово-юридична газета», Центральна виборча комісія повідомила, що зареєструвала Миколу Давидюка народним депутатом.

Микола Давидюк був обраний на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії «Голос» (включений до виборчого списку під № 27).

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Верховна Рада України депутат присяга

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