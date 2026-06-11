Наталію Гусєву звільнили у відставку з посади судді Арцизького районного суду

ВРП звільнила у відставку суддю Арцизького районного суду Одеської області.

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Вища рада правосуддя 11 червня ухвалила рішення про звільнення судді Арцизького районного суду Одеської області Наталії Гусєвої.

Таким чином ВРП задовольнила заяву судді про відставку та звільнила її з посади.

Нагадаємо, що у доповіді за 2025 рік ВРП наголошує, що нестача суддів переросла у системну кризу. Більшість суддів працюють на межі можливостей, що ускладнює забезпечення своєчасного та якісного правосуддя.

За даними ВРП, станом на кінець 2025 року:

в Україні налічується 758 судів, з яких 582 здійснювали правосуддя;

гранична штатна чисельність суддів — 6600 посад;

фактично працюють 4346 суддів у судах, що продовжують здійснювати правосуддя;

вакантними залишаються 2254 посади суддів.

Найбільше вакансій припадає на місцеві суди — 1400 посад, а також на апеляційні суди — 725 посад.

Окремо зазначається, що у 20 місцевих загальних судах правосуддя здійснює один суддя з повноваженнями.

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