Наталію Гусєву звільнили у відставку з посади судді Арцизького районного суду
Вища рада правосуддя 11 червня ухвалила рішення про звільнення судді Арцизького районного суду Одеської області Наталії Гусєвої.
Таким чином ВРП задовольнила заяву судді про відставку та звільнила її з посади.
Нагадаємо, що у доповіді за 2025 рік ВРП наголошує, що нестача суддів переросла у системну кризу. Більшість суддів працюють на межі можливостей, що ускладнює забезпечення своєчасного та якісного правосуддя.
За даними ВРП, станом на кінець 2025 року:
- в Україні налічується 758 судів, з яких 582 здійснювали правосуддя;
- гранична штатна чисельність суддів — 6600 посад;
- фактично працюють 4346 суддів у судах, що продовжують здійснювати правосуддя;
- вакантними залишаються 2254 посади суддів.
Найбільше вакансій припадає на місцеві суди — 1400 посад, а також на апеляційні суди — 725 посад.
Окремо зазначається, що у 20 місцевих загальних судах правосуддя здійснює один суддя з повноваженнями.
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