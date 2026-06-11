В Україні вперше відзначають День Сил безпілотних систем ЗСУ – Головнокомандувач ЗСУ привітав військових

Цей рід сил, створений у 2024 році, сьогодні вважається одним із ключових у сучасній війні технологій.

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Сьогодні в Україні вперше відзначають День Сил безпілотних систем Збройних Сил України. Напередодні Президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження нового військового свята.

Відповідно до указу №485/2026 від 10 червня, День Сил безпілотних систем ЗСУ щороку відзначатиметься 11 червня.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський привітав військовослужбовців із професійним святом та наголосив на значенні цього роду сил.

«Шановні воїни Сил безпілотних систем Збройних Сил України!

Сьогодні ми вперше відзначаємо ваше професійне свято. Сили безпілотних систем — наймолодший, але вже один із найефективніших окремих родів сил Збройних Сил України.

Військові історики кажуть: у Першу світову війну армії увійшли на конях, а вийшли з неї на танках. У війну росії проти України армії вступили з доктринами минулого століття, але саме Україна змусила світ по-новому поглянути на роль безпілотних систем у сучасній війні.

У 2024 році ми першими у світі створили окремий рід сил — Сили безпілотних систем. Це було стратегічне, далекоглядне та безальтернативне рішення. Адже сучасна війна — це насамперед війна технологій, інтелекту, інновацій та швидкості ухвалення рішень.

Від перших днів широкомасштабного вторгнення оператори безпілотних систем демонструють виняткову ефективність у виявленні противника, веденні розвідки, коригуванні вогню, ураженні важливих цілей та забезпеченні бойових дій на всіх напрямках.

Дрони давно перестали бути експериментом чи допоміжним засобом. Вони стали одним із головних інструментів сучасної війни та одним із ключових чинників збереження життя українських воїнів.

Саме оператори безпілотних систем стали одними з тих, хто переніс війну на територію держави-агресора. Об’єкти російського військово-промислового комплексу за сотні й тисячі кілометрів від лінії фронту щодня відчувають наслідки їхньої роботи. Терміни Middle Strike і Deep Strike стали для окупантів символами невідворотності покарання.

Сили безпілотних систем сьогодні — це не лише про небо. Це також робота на землі та на морі. Це унікальне поєднання бойового досвіду, інженерної думки, аналітики та інновацій. Оператори, інженери, конструктори, програмісти, аналітики — усі ви є уособленням нової епохи ведення війни.

Безпілотні системи постійно вдосконалюються, відкривають нові можливості та створюють нові способи боротьби з ворогом. Вони не лише знищують російських окупантів, а й рятують життя українських захисників. Евакуація поранених із поля бою, доставка боєприпасів, провізії та технічних засобів на передову, виконання сотень логістичних місій щодня — усе це вже стало невід'ємною частиною роботи безпілотних систем.

Схиляємо голови перед пам’яттю воїнів Сил безпілотних систем, які віддали свої життя за свободу, незалежність і майбутнє України. Їхній подвиг назавжди залишиться в історії нашої держави.

Дякую кожному воїну Сил безпілотних систем за професіоналізм, винахідливість, наполегливість та результативність.

Майбутнє твориться просто зараз. І значною мірою — вашими руками.

Слава Україні!».

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