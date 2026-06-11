Україна перебудовує митницю зсередини: з’являться митні детективи, перевірки на поліграфі і нові соціальні гарантії

Всередині митниці створюють силовий антикорупційний блок.

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Будь-які прогресивні правила для бізнесу залишаться лише на папері, якщо інституція, яка їх впроваджує, не зміниться сама. Саме тому урядовий проєкт нового Митного кодексу № 15295 фокусується не лише на спрощенні процедур для підприємців, а й на перебудові митної служби зсередини. Головна мета — перетворити її з класичного фіскального органу на прозору сервісно-правоохоронну структуру європейського зразка.

«Судово-юридична газета» продовжує детальний розбір урядового проєкту. У новому циклі матеріалів ми проаналізували реформу щодо загальних правил та термінів, як і коли відбудеться перехід на європейську модель, нових інструментів для бізнесу та реформи митниці зсередини.

Оплата праці митників

З метою мінімізації корупційних ризиків та професіоналізації служби, проєкт Кодексу переглядає систему оплати праці та соціальні гарантії працівників митниці.

Проєкт встановлює пряму залежність посадового окладу від прожиткового мінімуму (ПМ) для працездатних осіб на 1 січня відповідного року. Так, в апараті ДМС оклад не може бути менше 14 розмірів ПМ, в територіальних органах оклад не може бути менше 12 розмірів ПМ, спецпідрозділ детективів: оклад не може бути менше 20 розмірів ПМ.

До структури виплат також входять надбавки за вислугу років, спеціальне звання, кваліфікацію та виконання KPI (ключових показників ефективності). Окремо передбачена командна премія (до 30% фонду окладу) та щорічна допомога на оздоровлення.

Заходи соціального захисту

Проєкт нового Митного кодексу передбачає пакет соціальних гарантій для працівників митних органів, спрямований на підвищення соціального захисту та привабливості служби.

Зокрема, документом передбачається вдосконалення житлового забезпечення. Посадові особи митниці зможуть отримувати службове житло або користуватися пільговими кредитами для будівництва чи придбання житла. У разі переведення до іншої місцевості житло має надаватися без зволікань.

Окремий блок гарантій стосується медичного забезпечення. Для працівників митних органів та членів їхніх сімей запроваджується обов’язкове медичне страхування, яке фінансуватиметься за рахунок державного бюджету.

Також проєкт визначає підходи до пенсійного забезпечення. Для більшості митників застосовуватимуться норми законодавства про державну службу, тоді як для працівників спеціалізованих підрозділів — зокрема детективів — передбачено застосування спеціальних пенсійних правил, аналогічних до норм для осіб, звільнених з військової служби.

Крім того, вводиться система страхування життя та здоров’я працівників митниці. Держава відшкодовуватиме шкоду, завдану під час виконання службових обов’язків, а у разі загибелі працівника його родина отримає одноразову грошову допомогу у розмірі десятикратного річного заробітку.

Митні детективи

Проєкт нового Митного кодексу передбачає створення в структурі митних органів спеціалізованого правоохоронного підрозділу, детективи якого отримають повноваження для боротьби з митними злочинами.

Ініціатива є частиною концепції трансформації митниці від переважно фіскального органу до сервісно-правоохоронної структури, яка не лише адмініструє митні платежі, а й безпосередньо протидіє контрабанді та іншим правопорушенням у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Згідно з проєктом, митні детективи матимуть право здійснювати оперативно-розшукову діяльність та проводити досудове розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до їхньої підслідності. Насамперед йдеться про злочини, пов’язані з контрабандою та порушенням митного законодавства.

Водночас нові повноваження не набудуть чинності автоматично після ухвалення Митного кодексу. Запуск правоохоронного блоку митниці буде можливий лише після внесення відповідних змін до Кримінального процесуального кодексу України, які визначать процесуальний статус митних детективів та межі їхньої компетенції.

Антикорупційний фільтр: поліграф та ротація

Для очищення лав митниці та забезпечення доброчесності впроваджуються жорсткі заходи контролю за персоналом.

Одним із таких інструментів стане психофізіологічне опитування із застосуванням поліграфа. Проходити його зможуть як кандидати на посади в митних органах, так і чинні працівники за рішенням керівника. Водночас результати перевірки не матимуть статусу беззаперечного доказу, оскільки мають імовірнісний характер. Однак вони враховуватимуться під час оцінки ділових та моральних якостей працівника, а також при формуванні його службової характеристики.

Ще одним нововведенням стане обов’язкова ротація працівників, які займають посади з високим рівнем корупційних ризиків. Такі посадовці можуть бути тимчасово переведені до іншого підрозділу або навіть в іншу місцевість на строк до 12 місяців. Автори реформи вважають, що регулярна зміна місця роботи допоможе запобігати формуванню неформальних зв’язків та корупційних схем.

Крім того, проєкт закріплює механізм постійного моніторингу способу життя митників. Контроль передбачає перевірку відповідності рівня життя, майнового стану та витрат посадової особи її офіційним доходам. Такий підхід має забезпечити своєчасне виявлення можливих ознак незаконного збагачення або інших корупційних ризиків.

Очікується, що поєднання поліграфа, ротації кадрів та моніторингу способу життя стане одним із ключових елементів антикорупційної реформи митної служби та сприятиме підвищенню довіри до роботи митних органів.

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