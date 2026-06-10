  1. Суд інфо

Добір на посаду судді місцевого суду: оприлюднили кодовані результати практичного завдання

13:44, 10 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
ВККС оприлюднила кодовані результати практичного завдання зі спеціалізації місцевого загального суду.
Добір на посаду судді місцевого суду: оприлюднили кодовані результати практичного завдання
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У середу, 10 червня, ВККС затвердила кодовані результати виконання практичного завдання зі спеціалізації місцевого загального суду (четвертий етап кваліфікаційного іспиту): 15 жовтня 2025 року учасниками другої групи, 16 жовтня 2025 року учасниками першої групи кандидатів на посаду судді місцевого суду та суддів, які виявили намір бути переведеними до іншого місцевого суду.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Для розрахунку бала, який учасник отримує за виконання практичного завдання зі спеціалізації відповідного суду, застосовується коефіцієнт 2.

Прохідний бал четвертого етапу кваліфікаційного іспиту – 75 відсотків максимально можливого бала, або 112,5 бала.

ВККС нагадала, що з метою інформування учасників кваліфікаційного іспиту про результати виконання практичних завдань Комісією вирішено невідкладно оприлюднювати їх на офіційному вебсайті після завершення перевірки та затвердження кодованих результатів.

На виконання пункту 6.2 розділу 6 Положення про порядок складання кваліфікаційного іспиту та методику оцінювання кандидатів затвердження декодованих результатів виконання практичного завдання здійснюватиметься після перевірки та оцінювання усіх робіт у межах відповідної спеціалізації місцевого суду.

Особливостями виконання практичного завдання в межах кваліфікаційного іспиту кандидатів на посаду судді місцевого суду та суддів, які виявили намір бути переведеними до іншого місцевого суду, затвердженими рішенням Комісії від 19 вересня 2025 року № 173/зп-25, визначено, що учасник має право на ознайомлення з власним зошитом для виконання практичного завдання та всіма оцінками (екзаменаційною відомістю оцінювання практичного завдання) виключно після ухвалення Комісією рішення про затвердження декодованих результатів кваліфікаційного іспиту (етапу).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд суддя ВККС

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Верховний Суд дозволив оскаржити борг з ЄСВ 5-річної давнини: повернення листа з пошти не позбавляє права на позов

Війна, обстріли та відсутність світла: чи є це поважною причиною для пропуску судових строків.

Верховний Суд не дозволив виселення військового пенсіонера, який 20 років проживав у колишньому медпункті

ВС підтвердив, що формальний статус приміщення як нежитлового не виключає його визнання житлом, якщо особа фактично проживає там тривалий час та має достатній зв’язок із таким приміщенням.

Коли договір, укладений одним із подружжя без згоди другого, може бути визнаний недійсним — позиція ВС

Суд відмовив у скасуванні угоди, наголосивши, що діє презумпція згоди подружжя і відсутні підстави для її спростування.

Українці стикаються з труднощами під час розлучення, якщо один із подружжя перебуває на фронті або в полоні

Перебування одного з подружжя на фронті або в полоні не унеможливлює розірвання шлюбу, проте вимагає від суду забезпечення його процесуальних прав та дотримання стандартів справедливого суду.

Кабмін змінив правила проживання у тимчасовому житлі: непрацюючих ВПО можуть виселити

Уряд уточнив порядок проживання ВПО у МТП, зокрема умови договорів, моніторинг і підстави для виселення.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]