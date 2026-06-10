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Отбор на должность судьи местного суда: обнародованы кодированные результаты практического задания

13:44, 10 июня 2026
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ВККС обнародовала кодированные результаты практического задания по специализации местного общего суда.
Отбор на должность судьи местного суда: обнародованы кодированные результаты практического задания
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В среду, 10 июня, ВККС утвердила кодированные результаты выполнения практического задания по специализации местного общего суда (четвертый этап квалификационного экзамена): 15 октября 2025 года участниками второй группы, 16 октября 2025 года участниками первой группы кандидатов на должность судьи местного суда и судей, которые выразили намерение быть переведенными в другой местный суд.

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Для расчета балла, который участник получает за выполнение практического задания по специализации соответствующего суда, применяется коэффициент 2.

Проходной балл четвертого этапа квалификационного экзамена — 75 процентов максимально возможного балла, или 112,5 балла.

ВККС напомнила, что с целью информирования участников квалификационного экзамена о результатах выполнения практических заданий Комиссией принято решение безотлагательно публиковать их на официальном веб-сайте после завершения проверки и утверждения кодированных результатов.

Во исполнение пункта 6.2 раздела 6 Положения о порядке сдачи квалификационного экзамена и методике оценивания кандидатов утверждение декодированных результатов выполнения практического задания будет осуществляться после проверки и оценивания всех работ в пределах соответствующей специализации местного суда.

Особенностями выполнения практического задания в рамках квалификационного экзамена кандидатов на должность судьи местного суда и судей, которые выразили намерение быть переведенными в другой местный суд, утвержденными решением Комиссии от 19 сентября 2025 года № 173/зп-25, определено, что участник имеет право на ознакомление с собственной тетрадью для выполнения практического задания и всеми оценками (экзаменационной ведомостью оценивания практического задания) исключительно после принятия Комиссией решения об утверждении декодированных результатов квалификационного экзамена (этапа).

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суд судья ВККС

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