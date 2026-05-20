Пенсии участников боевых действий: кому доплачивают более 600 гривен

Участники боевых действий в Украине имеют право на дополнительные надбавки к пенсии, в частности, доплату в размере 25% прожиточного минимума.

Участники боевых действий имеют право на дополнительные выплаты к пенсии, предусмотренные действующим законодательством. В частности, для этой категории пенсионеров установлена ​​специальная надбавка в размере 25% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

Как сообщили в Пенсионном фонде, в 2026 году такая доплата составляет 648,75 грн.

Кроме этого, участникам боевых действий выплачивают ежемесячное целевое пособие на проживание в размере 40 гривен в соответствии с законом об улучшении материального положения УБД и лиц с инвалидностью в результате войны.

Закон также гарантирует минимальный размер пенсионного обеспечения для участников боевых действий. Общая сумма пенсии вместе со всеми надбавками, повышениями и доплатами не может быть меньше 5528 гривен.

В случае если пенсионные выплаты не достигают этого уровня, человеку назначают ежемесячное адресное пособие, компенсирующее разницу в установленную сумму. Такая доплата начисляется вне зависимости от вида пенсии.

