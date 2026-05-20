  1. В Украине

Пенсии участников боевых действий: кому доплачивают более 600 гривен

21:30, 20 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Участники боевых действий в Украине имеют право на дополнительные надбавки к пенсии, в частности, доплату в размере 25% прожиточного минимума.
Пенсии участников боевых действий: кому доплачивают более 600 гривен
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Участники боевых действий имеют право на дополнительные выплаты к пенсии, предусмотренные действующим законодательством. В частности, для этой категории пенсионеров установлена ​​специальная надбавка в размере 25% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщили в Пенсионном фонде, в 2026 году такая доплата составляет 648,75 грн.

Кроме этого, участникам боевых действий выплачивают ежемесячное целевое пособие на проживание в размере 40 гривен в соответствии с законом об улучшении материального положения УБД и лиц с инвалидностью в результате войны.

Закон также гарантирует минимальный размер пенсионного обеспечения для участников боевых действий. Общая сумма пенсии вместе со всеми надбавками, повышениями и доплатами не может быть меньше 5528 гривен.

В случае если пенсионные выплаты не достигают этого уровня, человеку назначают ежемесячное адресное пособие, компенсирующее разницу в установленную сумму. Такая доплата начисляется вне зависимости от вида пенсии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд ПФУ пенсия пенсия в Украине

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Испания вызывает экс-премьера Родригеса Сапатеро в суд по делу о «коррупционном бутике»

Официальное выдвижение обвинений экс-премьеру Испании Хосе Луису Сапатеро продемонстрировало миру образец юридической пропорциональности и независимости судов.

YouTube-блогеры несут уголовную ответственность за публикацию чужого контента с отрицанием агрессии РФ — позиция ВС

YouTube-видео с отрицанием агрессии РФ может повлечь ответственность по УКУ не только для автора высказываний, но и для лица, опубликовавшего такую запись.

Нарушения при проведении негласных следственных действий: как суды оценивают доказательства по стандартам ЕСПЧ

Могут ли протоколы осмотра мобильных устройств и переписка в мессенджерах считаться доказательствами, если защита не имела полного доступа к первоисточникам

Стратегические предприятия смогут получать пожарную технику от международных партнеров: Рада меняет правила гуманитарной помощи

Законопроект предлагает изменить правила получения гуманитарной помощи в виде пожарно-спасательной техники для предприятий, имеющих критическое значение.

Новые правила выезда женщин за границу: что изменилось и какие запреты действуют дальше

Правительство смягчило правила выезда за границу для женщин-госслужащих и забронированных, однако другие обязательные ограничения остаются в силе.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]