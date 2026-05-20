Житель Киева познакомился с дочерью погибшего военного и обманул девушку на 700 тысяч гривен

21:10, 20 мая 2026
20-летний мужчина, по данным следствия, получил доступ к банковским счетам девушки и тратил средства под видом инвестиций в криптовалюту.
20-летнему жителю Киева сообщено о подозрении в мошенничестве после того, как он, по версии следствия, обманул дочь погибшего военного на 700 тысяч гривен. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

По данным следствия, парень познакомился с 20-летней девушкой из Одессы через бот для знакомств. После некоторого времени общения он предложил ей якобы заработок на криптовалюте.

Для этого подозреваемый попросил предоставить доступ к онлайн-банкингу, заверив, что речь идет только о карте без средств. На самом деле он получил доступ ко всем счетам девушки и обнаружил значительные суммы, которые она получила в качестве государственных выплат в связи со смертью отца — военнослужащего.

Как установило следствие, сначала мужчина ежедневно снимал с карты по 6 тысяч гривен в кассах супермаркетов. Впоследствии он начал тратить более крупные суммы, покупая криптовалюту и перечисляя деньги на посторонние счета.

В результате, по данным следствия, со счетов потерпевшей было снято 700 тысяч гривен. После этого счет был закрыт.

Правоохранители отмечают, что девушка лично с подозреваемым никогда не встречалась, а фото, которые он присылал во время общения, принадлежали другому лицу. Это выяснилось в ходе досудебного расследования.

Мужчине было предъявлено подозрение в мошенничестве.

Также установлено, что ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичные преступления — в частности, оформлял кредиты с телефонов знакомых без их ведома и переводил средства на свои счета.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 700 тысяч гривен.



