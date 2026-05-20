Стратегические предприятия смогут получать пожарную технику от международных партнеров: Рада меняет правила гуманитарной помощи

Законопроект предлагает изменить правила получения гуманитарной помощи в виде пожарно-спасательной техники для предприятий, имеющих критическое значение.

В Украине могут изменить правила получения гуманитарной помощи для стратегических предприятий. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №15250, который позволит отдельным субъектам хозяйствования привлекать от международных партнеров пожарно-спасательную технику, оборудование и оснащение как гуманитарную помощь для защиты критически важных объектов во время войны.

Инициатива касается предприятий, относящихся к категориям гражданской защиты особой важности, первой и второй категорий, которые охраняются государственными пожарно-спасательными подразделениями ГСЧС на договорной основе.

Почему возникла необходимость изменений

Необходимость внесения изменений связана с полномасштабной войной и ростом рисков для критической инфраструктуры. Из-за постоянных обстрелов и угроз чрезвычайных ситуаций предприятиям требуется оперативное обновление парка пожарной техники. Однако в военное время у предприятий часто нет возможности самостоятельно закупать дорогостоящие пожарные автомобили и оборудование.

В то же время международные партнеры готовы передавать такую технику как гуманитарную помощь, но действующий Закон Украины «О гуманитарной помощи» фактически не позволяет предприятиям быть ее получателями для таких нужд.

Что именно предлагают изменить

Законопроектом предлагается дополнить статью 15 Закона Украины «О гуманитарной помощи» новыми пунктами 3-12 и 3-13.

Предусматривается, что на период действия военного положения и в течение 12 месяцев после его прекращения или отмены к получателям и приобретателям гуманитарной помощи дополнительно отнесут отдельную категорию субъектов хозяйствования, в частности предприятия нефтегазовой, химической, металлургической, энергетической и оборонно-промышленной сфер, а также другие объекты, отнесенные к категориям гражданской защиты особой важности, первой и второй категорий, которые подлежат охране от пожаров государственными пожарно-спасательными подразделениями Оперативно-спасательной службы гражданской защиты.

Также законопроект определяет перечень имущества, которое будет признаваться гуманитарной помощью:

основные и специальные пожарно-спасательные автомобили;

пожарно-техническое оборудование;

специальное оснащение;

огнетушащие вещества.

В документе подчеркивается, что эта техника будет использоваться для обеспечения деятельности государственных пожарно-спасательных подразделений, которые охраняют соответствующие объекты на основании договоров.

Законопроект также устанавливает ограничения относительно использования полученной гуманитарной помощи. В частности, предусмотрено, что пожарно-спасательная техника и оборудование, поступающие в рамках этой инициативы, не могут быть проданы, переданы другим лицам или отчуждены каким-либо способом по гражданско-правовым сделкам. В то же время законопроект определяет исключения, когда такая техника может передаваться безвозмездно. Речь идет о возможности ее передачи другим получателям гуманитарной помощи, определенным законом, а также центральному органу исполнительной власти в сфере гражданской защиты и другим уполномоченным органам, обеспечивающим силы гражданской защиты.

Кроме того, Кабинет Министров Украины должен утвердить порядок, который будет определять, как именно будет осуществляться получение пожарно-спасательной техники как гуманитарной помощи, правила ее хранения, механизм распределения между предприятиями, а также порядок дальнейшей передачи или перераспределения такой техники.

В случае принятия инициативы будет расширен перечень предприятий, которые смогут получать пожарно-спасательную технику как гуманитарную помощь. Это позволит уточнить механизм обеспечения отдельных объектов критической инфраструктуры соответствующим оборудованием в период военного положения и после его завершения.

