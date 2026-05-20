Этика борцов с коррупцией: о чем промолчал детектив НАБУ Виктор Ярема в уютном подкасте

Недавний выпуск подкаста «Несерьезный разговор» с участием старшего детектива НАБУ Виктора Яремы стал очередным примером того, как ведомство пытается формировать свой публичный имидж через неформальный медиаконтент. В течение почти часа времени зрителю демонстрировали образ уставшего, но бескомпромиссного борца с преступностью, откровенно делившегося профессиональными трудностями и рефлексировавшего на тему того, что именно его «раздражает» в работе. Об этом сообщает Апостроф.

Однако за рамками этой комплиментарной беседы остались факты, которые вряд ли вписываются в официальные отчеты Национального антикоррупционного бюро. Если сравнить тезисы детектива с данными из открытых реестров и журналистскими расследованиями, становится очевидным: реальность существенно отличается от медийной картинки.

Процессуальный дискомфорт и внутренние ливни

Значительная часть интервью Яремы посвящена критике действующей системы уголовного судопроизводства. В частности, детектив откровенно заявляет, что его раздражают адвокаты, действия которых он классифицирует как процессуальный терроризм из-за подачи большого количества ходатайств. На самом же деле подача ходатайств и активная защита подозреваемых являются базовым правом, закрепленным в УПК Украины. Попытка дискредитировать работу защитников указывает лишь на нежелание Бюро работать в жестких соревновательных условиях, где каждое обвинение следует доказывать безупречно собранными доказательствами.

Еще один тезис Яремы касается отсутствия автономного прослушивания. Детектив жалуется, что из-за привлечения других спецслужб чиновники якобы узнают о следственных действиях. Однако он обходит вниманием тот факт, что самые громкие скандалы, связанные с утечкой материалов досудебных расследований (включая «пленки Миндича»), возникали именно внутри самого НАБУ, что уже стало предметом официального внутреннего расследования и кадровых решений.

Жалобы на ненормированный график работы тоже выглядят не совсем убедительно на фоне финансового обеспечения детективов. Заработные платы в НАБУ, которые исчисляются сотнями тысяч гривен в месяц, полностью покрываются из государственного бюджета и являются одними из самых высоких в воюющем государственном секторе страны.

Ошибки в декларации и европейские субсидии

Пока Виктор Ярема на камеру иронизирует над схемами, по которым фигуранты переписывают имущество на родственников, его финансовая отчетность вызывает вопросы у коллег-журналистов. По данным расследования УНН, детективу НАБУ пришлось публично оправдываться за подачу недостоверной декларации. Ярема занизил стоимость собственного имущества, впоследствии объяснив это механической ошибкой из-за неточных данных от жены. Для рядовых чиновников подобные «ошибки» часто становятся поводом для уголовного преследования со стороны того же НАБУ, но для самого детектива инцидент прошел без процессуальных последствий.

Не меньше вопросов вызывает и нравственная сторона финансовой жизни семьи антикоррупционера. Так жена детектива, находясь в Германии, получила социальную помощь для беженцев на сумму около 490 тысяч гривен. Оформление европейских выплат семьей высокопоставленного чиновника с высоким государственным доходом во времена, когда миллионы украинцев действительно остались без средств к существованию, демонстрирует глубокий разрыв между декларируемыми ценностями и реальными действиями.

О чем молчат в подкастах?

В рамках «несерьезного разговора» детектив не упомянул о системных проблемах, которые сейчас подрывают доверие НАБУ. Речь идет о документированных случаях ручного заказа экспертиз руководством Бюро под конкретные уголовные производства, о чем подробно информировали расследователи проекта Zalevskyi.news. Вместо независимого сбора доказательств институт все чаще использует лояльных экспертов для получения нужных обвинительных выводов.

На фоне этих скандалов логичным выглядит анализ общей эффективности ведомства. Как отмечает Эспрессо TV, результаты независимого внешнего аудита НАБУ оказались неудовлетворительными. Бюджет на содержание Бюро (который достигает почти 2 млрд грн) несоразмерен с реальными средствами, возвращаемыми в госбюджет. Орган фактически игнорирует расследование масштабных злоупотреблений в оборонном секторе, фокусируясь на более мелких или политически целесообразных делах.

Польский прецедент: ликвидация из-за политизации

Утверждение Яремы о том, что НАБУ является едва ли не единственным образцовым институтом в стране, опровергается мировым опытом. Подобные процессы недавно завершились в Польше, где правительство Дональда Туска приняло решение о ликвидации Центрального антикоррупционного бюро (CBA) – прямого аналога украинского НАБУ. Причина ликвидации была сугубо правовой: орган окончательно потерял независимость, превратившись в инструмент политического давления, медийных дискредитаций и шпионажа за оппонентами власти.

Так что попытка Виктора Яремы представить работу НАБУ через призму бытовых трудностей и шуток о макбуках – это классический инструмент отвлечения внимания от институционального кризиса. Однако сухие факты: занижение стоимости имущества в декларациях, получение европейской помощи при высоких доходах, манипуляции с экспертизами и низкий КПД работы Бюро демонстрируют, что система требует не комплиментарных интервью, а, как минимум, глубокой системной очистки.

