  1. В Украине

Сержант более года не выходил на службу, но получил более 460 тысяч гривен — ему грозит до 10 лет тюрьмы

15:06, 20 мая 2026
По данным следствия, старший сержант более года не находился в части, но продолжал получать денежное довольствие — ущерб государству превысил 460 тысяч гривен.
Сотрудники ГБР сообщили о подозрении главному сержанту — командиру разведывательного отделения одного из батальонов, дислоцирующегося в Донецкой области.

По данным ГБР, в 2023 году военнослужащий был отправлен в командировку в другое подразделение. В сентябре 2024 года командировка завершилась, однако в свою воинскую часть он не вернулся.

Следствие установило, что с этого момента он в течение более года находился преимущественно в Киеве и занимался личными делами. При этом он не сообщал командованию о завершении командировки.

С сентября 2024 года по февраль 2026 года военнослужащий продолжал получать денежное довольствие. По оценкам следствия, сумма нанесенного государству ущерба превышает 460 тысяч гривен.

Ему сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 409 Уголовного кодекса Украины (уклонение от несения обязанностей военной службы) и ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).

Санкции инкриминируемых статей предусматривают до 10 лет лишения свободы.

В настоящее время принимаются меры по возмещению причиненного ущерба.

