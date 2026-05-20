Когда суд может наложить арест на активы по делам о так называемой «гражданской конфискации» – что говорит КГС ВС

КГС ВС разъяснил условия и основания обеспечения иска по делам о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Наложение ареста на активы по делам о признании их необоснованными и взыскании в доход государства является надлежащей мерой обеспечения иска, направленной на охрану материально-правовых интересов государства. Такое временное ограничение права распоряжаться имуществом при сохранении права пользования им обеспечивает баланс интересов сторон и гарантирует возможность реального исполнения судебного решения в случае удовлетворения исковых требований прокурора.

Как указывают в Верховном Суде, к такому выводу пришел ВС в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда, рассмотрев дела об обеспечении исков в рамках процедуры гражданской конфискации и сформировав следующие правовые выводы.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просил обеспечить иск о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства.

В обоих делах Высший антикоррупционный суд удовлетворил заявления прокурора об обеспечении иска.

Согласно частям 1, 2 ст. 149 ГПК Украины суд по заявлению участника дела имеет право применить предусмотренные ст. 150 этого Кодекса меры обеспечения иска. Обеспечение иска допускается как до предъявления иска, так и на любой стадии рассмотрения дела, если непринятие таких мер может существенно затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда либо эффективную защиту или восстановление нарушенных или оспариваемых прав или интересов истца, за защитой которых он обратился или намерен обратиться в суд.

Целью обеспечения иска является принятие судом мер по охране материально-правовых интересов истца от возможных недобросовестных действий со стороны ответчика, чтобы обеспечить истцу реальное и эффективное исполнение судебного решения, если оно будет принято в его пользу, в том числе для предотвращения возможных трудностей в дальнейшем исполнении такого решения.

При решении вопроса об обеспечении иска суд должен оценить обоснованность доводов заявителя относительно необходимости применения соответствующих мер с учетом следующего:

разумности, обоснованности и адекватности требований заявителя относительно обеспечения иска; обеспечения баланса интересов сторон, а также других участников судебного процесса;

наличия связи между конкретной мерой обеспечения и предметом искового требования, в частности, способна ли такая мера обеспечить фактическое исполнение судебного решения в случае удовлетворения иска;

вероятности затруднения исполнения или неисполнения решения суда в случае непринятия таких мер;

предотвращения нарушения в связи с применением таких мер прав и охраняемых законом интересов лиц, которые не являются участниками данного судебного процесса.

КГС ВС, оставляя кассационные жалобы без удовлетворения, указал, что возможность ответчика в любой момент распорядиться имуществом (продать или подарить его) является бесспорной. Требование к прокурору предоставлять дополнительные доказательства склонности ответчика к отчуждению имущества означало бы применение заведомо недостижимого стандарта доказывания.

КГС ВС отметил, что обеспечение иска является временным ограничением, цель которого – защитить истца от возможных недобросовестных действий ответчика до разрешения спора по существу. Именно ответчик в таких случаях должен доказывать нецелесообразность или несоразмерность мер обеспечения.

Суд кассационной инстанции подчеркнул, что закон допускает обеспечение иска путем наложения ареста не только на активы, являющиеся непосредственным предметом спора, но и на иное имущество ответчика, стоимость которого соответствует стоимости оспариваемых активов. Это является обоснованной мерой, в частности, в случаях, когда часть необоснованных активов была безвозвратно израсходована ответчиком.

КГС ВС подчеркнул, что арест активов, ограничивающий лишь право распоряжения без запрета пользования ими, не может считаться произвольным или непропорциональным вмешательством в право собственности. Поскольку такое ограничение носит временный характер и действует только до разрешения спора по существу, оно обеспечивает справедливый баланс между частными интересами собственника и публичным интересом государства в обеспечении реального исполнения будущего судебного решения.

КГС ВС разъяснил, что льгота по освобождению от уплаты судебного сбора имеет комплексный характер и распространяется как на основное исковое заявление, так и на заявление об обеспечении соответствующего иска, независимо от времени его подачи.

Постановление КГС ВС от 6 мая 2026 года по делу № 991/8752/25 (производство № 61-13806св25).

Постановление КГС ВС от 6 мая 2026 года по делу № 991/6084/25 (производство № 61-10668св25).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.