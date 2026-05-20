За 4 месяца в декларациях чиновников выявили нарушений более чем на 1,3 млрд грн

В НАПК также назвали топ-5 деклараций с крупными суммами несоответствий.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что за четыре месяца 2026 года завершило 278 полных проверок деклараций, отобранных по риск-ориентированному подходу.

Нарушения выявлены в 277 из проверенных деклараций. В частности,

в 170 декларациях установлены признаки недостоверных сведений (ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины (УК Украины) или ч. 4 ст. 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП)) на общую сумму более 1,244 млрд грн;

в трех — признаки необоснованности активов на более чем 16 млн грн;

в четырех — признаки незаконного обогащения на более чем 68 млн грн.

В НАПК подчеркнули, что эффективность проведенных полных проверок за четыре месяца 2026 года составляет 64% от завершенных проверок с утвержденным результатом.

В апреле НАПК направило в компетентные органы 19 обоснованных выводов по ст. 366-2 УК Украины, 12 — по признакам ч. 4 ст. 172-6 КУоАП.

Всего с начала 2026 года в компетентные органы направлено 155 обоснованных выводов: 102 — по ст. 366-2 УК Украины, 3 — по ст. 368-5 УК Украины и 50 — по признакам ч. 4 ст. 172-6 КУоАП.

С начала года по результатам рассмотрения обоснованных выводов НАПК органы досудебного расследования начали 74 уголовных производства. Материалы еще 14 проверок приобщены к ранее начатым уголовным производствам.

В апреле прокурор САП, в том числе по материалам полной проверки декларации за 2023 год, обратился в ВАКС с иском о признании необоснованными активов экс-начальника одного из управлений ГУ Государственной налоговой службы во Львовской области на более чем 5,4 млн грн.

ТОП-5 чиновников, в декларациях которых по результатам полных проверок, завершенных в апреле, установлены признаки нарушений:

Руководитель Центральной базы производственно-технологической комплектации Национальной гвардии Украины: в декларации за 2024 год выявлены признаки незаконного обогащения на более чем 9,2 млн грн. В частности, жена чиновника приобрела в собственность объект незавершенного строительства — апартаменты в Буковеле стоимостью более 300 тыс. долл. США, а сам чиновник предоставил третьему лицу заем в размере 100 тыс. долл. США. При этом источники происхождения средств на такие активы не подтверждены во время проверки. Кроме того, установлены признаки недостоверных сведений на более чем 27,4 млн грн, среди прочего чиновник скрыл от декларирования жилой дом и земельный участок общей площадью 1790 кв.м в Киевской области, принадлежащие бывшей теще и находившиеся в пользовании декларанта и членов его семьи. Также в декларации отсутствуют сведения о квартире в Киеве стоимостью около 2 млн грн, владельцем которой является сын чиновника, хотя декларант также пользовался этим имуществом. Обоснованный вывод направлен в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), который вместе с материалами проверки приобщен к материалам уголовного производства.

Руководитель экспертной группы Министерства обороны Украины: в декларации за 2024 год установлены признаки недостоверных сведений на более чем 4,3 млн грн. Чиновник не задекларировал квартиру, в которой проживал с семьей, и не указал подарок в 2,2 млн грн, полученный женой и использованный для приобретения другой квартиры в Киеве. Национальная полиция Украины (НПУ) начала уголовное производство.

Заместитель начальника отдела Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг: в декларации за 2024 год установлены признаки недостоверных сведений на более чем 2,4 млн грн. Чиновник не подтвердил источники происхождения наличных средств на 1,5 млн грн и не задекларировал собственный доход в размере более 962 тыс. грн. НПУ начала уголовное производство.

Бывший судья Седьмого апелляционного административного суда, который во время проверки декларации за 2024 год не смог подтвердить источники происхождения наличных средств на более чем 840 тыс. грн. Материалы направлены в НПУ.

Советник (консультант) председателя Мукачевского районного совета, депутат Мукачевского районного совета: в декларации за 2024 год установлены признаки недостоверных сведений на более чем 3,4 млн грн. В частности, чиновник не задекларировал Audi A7 2019 года выпуска, принадлежащий сыну, а также собственные финансовые обязательства в размере 2,5 млн грн. НПУ начала уголовное производство.

ТОП-5 деклараций с крупными суммами несоответствий поданы:

Депутатом Полтавского городского совета: в декларациях за 2023 и 2024 годы установлены признаки недостоверных сведений совокупно на более чем 45 млн грн. В частности, чиновник скрыл от декларирования принадлежащую ему криптовалюту стоимостью 16,7 млн грн и доходы от операций с ней на сумму более 5 млн грн, а также не задекларировал нежилые помещения в Полтаве общей площадью 748 кв.м, которыми пользуется его жена. Материалы проверки приобщены к уголовному производству. НПУ сообщила чиновнику о подозрении в недостоверном декларировании.

Секретарем Белогородского сельского совета Бучанского района Киевской области: чиновник не смог подтвердить источники происхождения указанных в декларации за 2024 год наличных средств семьи на общую сумму 9,5 млн грн. НПУ начала уголовное производство.

Бывшим сотрудником территориального сервисного центра МВД: чиновник не смог подтвердить происхождение наличных средств на более чем 8,8 млн грн, указанных в декларации за 2024 год. НПУ начала уголовное производство.

Бывшим членом ВВК КНП «Тячевская районная больница» Тячевского городского совета Закарпатской области: в декларации за 2024 год чиновник не задекларировал жилой дом в Киевской области стоимостью более 2,3 млн грн, где он фактически проживал вместе с семьей. НПУ начала уголовное производство.

Депутатом Вышгородского районного совета Киевской области: в декларации за 2024 год установлены признаки недостоверных сведений на более чем 8 млн грн. В частности, чиновник не задекларировал два земельных участка в Киевской области, недостроенное нежилое здание (магазин), жилой дом, а также ряд транспортных средств, среди которых — Mercedes S 500, квадроцикл, микроавтобус, два мотоцикла, грузовик. Кроме того, в декларации не отражены полученные им доходы на более чем 3,4 млн грн. НПУ начала уголовное производство.

