Премия Верховной Рады имени Бориса Гринченко в размере 100 тысяч гривен станет фиксированной

Комитет ВРУ поддержал изменения в системе премий и стипендий парламента, которые уточняют правила отбора, подачи работ и оформления наград.

Комитет по вопросам образования, науки и инноваций поддержал изменения в постановление Верховной Рады Украины о премиях и стипендиях парламента. Об этом сообщил председатель комитета Сергей Бабак.

Что изменится

Фиксированный размер премии имени Бориса Гринченко

Премия Верховной Рады Украины имени Бориса Гринченко отныне будет иметь четко определенный размер — 100 тысяч гривен.

Расширение круга участников премии имени Василия Сухомлинского

Изменения в положении о премии имени Василия Сухомлинского предусматривают расширение возможностей выдвижения кандидатов из учреждений общего среднего образования, имеющих дошкольные отделения. Речь идет, в частности, о специальных школах и учебно-реабилитационных центрах, где педагоги предоставляют услуги дошкольного образования, в том числе детям с особыми образовательными потребностями.

Обновление процедуры обсуждения работ на премию имени Игоря Юхновского

Предусматривается усовершенствование процедуры публичного профессионального обсуждения конкурсных работ, подаваемых на соискание премии имени Игоря Юхновского.

Также уточняются:

требования к подаче конкурсных работ;

перечень документов для участия в отборе.

Унификация оформления дипломов

Отдельно будут урегулированы правила оформления дипломов лауреатов премий и стипендий Верховной Рады Украины.

Цель изменений

В Комитете подчеркивают, что система премий и стипендий Верховной Рады должна быть не только престижной, но и понятной, прозрачной и справедливой. Речь идет о признании заслуг тех, кто развивает образование, науку и инновации, поэтому правила должны быть четкими и одинаковыми для всех участников.

Отдельно отмечено сотрудничество с Национальным фондом исследований Украины по совершенствованию процедур конкурсного отбора, а также предложения от областных советов относительно премии имени Василия Сухомлинского.

Решение Комитета

Комитет рекомендовал Верховной Раде поддержать соответствующие изменения на пленарном заседании — за основу и в целом.

