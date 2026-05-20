  1. В Украине

Премия Верховной Рады имени Бориса Гринченко в размере 100 тысяч гривен станет фиксированной

15:31, 20 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Комитет ВРУ поддержал изменения в системе премий и стипендий парламента, которые уточняют правила отбора, подачи работ и оформления наград.
Премия Верховной Рады имени Бориса Гринченко в размере 100 тысяч гривен станет фиксированной
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комитет по вопросам образования, науки и инноваций поддержал изменения в постановление Верховной Рады Украины о премиях и стипендиях парламента. Об этом сообщил председатель комитета Сергей Бабак.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Что изменится

Фиксированный размер премии имени Бориса Гринченко

Премия Верховной Рады Украины имени Бориса Гринченко отныне будет иметь четко определенный размер — 100 тысяч гривен.

Расширение круга участников премии имени Василия Сухомлинского

Изменения в положении о премии имени Василия Сухомлинского предусматривают расширение возможностей выдвижения кандидатов из учреждений общего среднего образования, имеющих дошкольные отделения. Речь идет, в частности, о специальных школах и учебно-реабилитационных центрах, где педагоги предоставляют услуги дошкольного образования, в том числе детям с особыми образовательными потребностями.

Обновление процедуры обсуждения работ на премию имени Игоря Юхновского

Предусматривается усовершенствование процедуры публичного профессионального обсуждения конкурсных работ, подаваемых на соискание премии имени Игоря Юхновского.

Также уточняются:

  • требования к подаче конкурсных работ;
  • перечень документов для участия в отборе.

Унификация оформления дипломов

Отдельно будут урегулированы правила оформления дипломов лауреатов премий и стипендий Верховной Рады Украины.

Цель изменений

В Комитете подчеркивают, что система премий и стипендий Верховной Рады должна быть не только престижной, но и понятной, прозрачной и справедливой. Речь идет о признании заслуг тех, кто развивает образование, науку и инновации, поэтому правила должны быть четкими и одинаковыми для всех участников.

Отдельно отмечено сотрудничество с Национальным фондом исследований Украины по совершенствованию процедур конкурсного отбора, а также предложения от областных советов относительно премии имени Василия Сухомлинского.

Решение Комитета

Комитет рекомендовал Верховной Раде поддержать соответствующие изменения на пленарном заседании — за основу и в целом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины деньги премия

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Нарушения при проведении негласных следственных действий: как суды оценивают доказательства по стандартам ЕСПЧ

Могут ли протоколы осмотра мобильных устройств и переписка в мессенджерах считаться доказательствами, если защита не имела полного доступа к первоисточникам

Стратегические предприятия смогут получать пожарную технику от международных партнеров: Рада меняет правила гуманитарной помощи

Законопроект предлагает изменить правила получения гуманитарной помощи в виде пожарно-спасательной техники для предприятий, имеющих критическое значение.

Новые правила выезда женщин за границу: что изменилось и какие запреты действуют дальше

Правительство смягчило правила выезда за границу для женщин-госслужащих и забронированных, однако другие обязательные ограничения остаются в силе.

Ответственность за ошибки в военном учете под вопросом: штраф 170 тысяч гривен для ТЦК могут пересмотреть

Документ, который должен был навести порядок в реестре «Обериг», может вызвать волну новых судебных споров из-за технических недостатков.

В Украине запускают рынок парниковых выбросов: как новый закон изменит правила для промышленности

Проект Минэкономики призван адаптировать украинское законодательство к стандартам ЕС и защитить наших экспортеров от европейской экологической пошлины.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]