В Украине планируют в 10 раз повысить штрафы за нарушение языкового закона

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская выступила за радикальное усиление ответственности для системных нарушителей языкового законодательства и заявила, что штрафы за повторное игнорирование требований закона могут возрасти в десять раз.

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская выступила за усиление ответственности для системных нарушителей языкового законодательства. Она заявила, что увеличенные штрафы должны быть применены к тем, кто после неоднократных предупреждений продолжает игнорировать требования закона.

По ее словам, уже подготовлены предложения по повышению размера штрафов, которые планируется отразить в Кодексе Украины об административных правонарушениях. Она также сообщила, что настаивает на более радикальных изменениях в ежегодном отчете.

Ивановская отметила, что предупреждения должны оставаться механизмом для тех, кто допустил нарушение случайно, тогда как для системных нарушителей санкции должны быть ощутимыми.

"Мы уже внесли предложения по увеличению размера штрафа, причем, эти изменения должны быть отражены в Кодексе об административных правонарушениях. В годовом отчете я настаиваю на радикальных изменениях", - отметила Елена Ивановская в интервью lb.ua.

Кроме того, языковая омбудсменка заявила, что защита украинского языка не должна превращаться в формальный цикл «жалоба – предупреждение – игнорирование», а повторные нарушения должны получать скорую реакцию государства.

Ивановская выразила позицию, что украинский язык должен стать обязательным условием профессиональной деятельности в Украине. По ее мнению, для системных нарушителей должен действовать принцип, по которому неуважение к государственному языку приведет к финансовым потерям и ограничениям в профессиональной реализации.

"Поэтому умножить штрафы на 10 - это вполне рабочий вариант для системных нарушителей", - добавила Елена Ивановская.

