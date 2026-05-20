Рада готовит реформу государственной службы — будут установлены новые правила назначений, а конкурсы вернутся
Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 29 апреля поддержала в первом чтении с учетом предложений, изложенных в заключении главного комитета, и с доработкой положений в соответствии с ч. 1 ст. 116 законопроект № 13478-1, который предусматривает возобновление проведения конкурсов для поступления на государственную службу, а также совершенствование порядка ее прохождения и прекращения.
Как указывает Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета, документ предусматривает возобновление конкурсов, введение внутренних конкурсов, уточнение правил назначений в прифронтовых и оккупированных территориях, а также пересмотр подходов к подбору кадров, в частности для должностей категории «А».
Назначение без конкурса: временный механизм с ограничениями
Законопроект уточняет, что назначение без конкурса во время военного положения возможно только на территориях активных боевых действий или временной оккупации, включенных в официальный перечень.
В то же время вводятся четкие ограничения относительно сроков пребывания на таких должностях:
- после завершения боевых действий должен быть объявлен конкурс;
- сделать это необходимо не позднее чем через 6 месяцев после завершения боевых действий;
- максимальный срок пребывания в должности без конкурса составит 12 месяцев.
Таким образом, назначения в военное время будут носить временный характер и должны завершаться проведением конкурса.
Прозрачность назначений: обязательное обнародование
Проект устанавливает требование обнародовать информацию о назначениях без конкурса на Едином государственном веб-портале электронных услуг в течение трех рабочих дней.
Что касается должностей категории «А», информация дополнительно будет передаваться в Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы (НАДС) для публикации.
Языковой документ: отсрочка с обязательной подачей
Законопроект сохраняет норму о возможности назначения без документа об уровне владения государственным языком во время военного положения.
Однако предусмотрено, что лица, назначенные на службу в органах власти или местного самоуправления в зоне боевых действий, должны подать языковой документ в течение трех месяцев после завершения боевых действий на соответствующей территории.
Внутренний конкурс: новый кадровый инструмент
Документ предлагает поэтапное возвращение конкурсного отбора на государственную службу на основе профессиональных компетенций. В то же время законопроект предусматривает введение приоритета для ветеранов и ветеранок в случае равной квалификации кандидатов.
Документ вводит внутренний конкурс для должностей категорий «Б» и «В». Участвовать в нем смогут только сотрудники соответствующего государственного органа.
Такой механизм должен ускорить заполнение вакансий и дать дополнительные возможности для карьерного роста действующим госслужащим.
Новые сроки проведения конкурсов
Законопроект устанавливает конкретные временные рамки:
- подача документов на категорию «А» — 20–40 дней;
- категории «Б» и «В» — 12–30 дней;
- результаты конкурса «А» — до 90 дней;
- результаты «Б» и «В» — до 60 дней;
- внутренний конкурс — подача документов 5–10 дней, результат до 30 дней.
Ужесточение требований к Комиссии высшего корпуса госслужбы
Предусматриваются изменения в работе Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы:
- уточнение состава;
- запрет на участие политических должностных лиц;
- возможность привлечения экспертов и представителей общественности;
- введение тестирования кандидатов в члены Комиссии;
- тайное голосование и запрет на вмешательство в ее деятельность.
Оценка результатов как основа карьеры
Документ предлагает расширить возможности карьерного роста для служащих, получивших отличную оценку. Если действующая редакция закона предусматривает в таком случае преимущественно материальное поощрение в виде премии, то новый подход позволяет назначать или переводить на более высокую должность без проведения конкурса. Такое повышение возможно в течение одного года и будет применяться в пределах одной группы должностей и соответствующей категории государственной службы.
Вывод
Законопроект №13478-1 предусматривает постепенное восстановление конкурсной системы и изменение логики кадровой политики в госслужбе.
Среди ключевых изменений:
- возвращение конкурсов в качестве основного механизма отбора;
- ограничение срока назначений без конкурса;
- введение внутренних конкурсов;
- повышение прозрачности кадровых решений;
- ориентация на компетентность и результаты работы.
В случае принятия документ должен изменить подходы к формированию кадрового состава государственной службы и приблизить систему к более структурированным и прозрачным стандартам.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.