Рада готовит реформу государственной службы — будут установлены новые правила назначений, а конкурсы вернутся

16:18, 20 мая 2026
Законопроект предусматривает возобновление конкурсного отбора, ограничения на назначения без конкурса и повышение прозрачности кадровых решений.
Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 29 апреля поддержала в первом чтении с учетом предложений, изложенных в заключении главного комитета, и с доработкой положений в соответствии с ч. 1 ст. 116 законопроект № 13478-1, который предусматривает возобновление проведения конкурсов для поступления на государственную службу, а также совершенствование порядка ее прохождения и прекращения.

Как указывает Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета, документ предусматривает возобновление конкурсов, введение внутренних конкурсов, уточнение правил назначений в прифронтовых и оккупированных территориях, а также пересмотр подходов к подбору кадров, в частности для должностей категории «А».

Назначение без конкурса: временный механизм с ограничениями

Законопроект уточняет, что назначение без конкурса во время военного положения возможно только на территориях активных боевых действий или временной оккупации, включенных в официальный перечень.

В то же время вводятся четкие ограничения относительно сроков пребывания на таких должностях:

  • после завершения боевых действий должен быть объявлен конкурс;
  • сделать это необходимо не позднее чем через 6 месяцев после завершения боевых действий;
  • максимальный срок пребывания в должности без конкурса составит 12 месяцев.

Таким образом, назначения в военное время будут носить временный характер и должны завершаться проведением конкурса.

Прозрачность назначений: обязательное обнародование

Проект устанавливает требование обнародовать информацию о назначениях без конкурса на Едином государственном веб-портале электронных услуг в течение трех рабочих дней.

Что касается должностей категории «А», информация дополнительно будет передаваться в Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы (НАДС) для публикации.

Языковой документ: отсрочка с обязательной подачей

Законопроект сохраняет норму о возможности назначения без документа об уровне владения государственным языком во время военного положения.

Однако предусмотрено, что лица, назначенные на службу в органах власти или местного самоуправления в зоне боевых действий, должны подать языковой документ в течение трех месяцев после завершения боевых действий на соответствующей территории.

Внутренний конкурс: новый кадровый инструмент

Документ предлагает поэтапное возвращение конкурсного отбора на государственную службу на основе профессиональных компетенций. В то же время законопроект предусматривает введение приоритета для ветеранов и ветеранок в случае равной квалификации кандидатов.

Документ вводит внутренний конкурс для должностей категорий «Б» и «В». Участвовать в нем смогут только сотрудники соответствующего государственного органа.

Такой механизм должен ускорить заполнение вакансий и дать дополнительные возможности для карьерного роста действующим госслужащим.

Новые сроки проведения конкурсов

Законопроект устанавливает конкретные временные рамки:

  • подача документов на категорию «А» — 20–40 дней;
  • категории «Б» и «В» — 12–30 дней;
  • результаты конкурса «А» — до 90 дней;
  • результаты «Б» и «В» — до 60 дней;
  • внутренний конкурс — подача документов 5–10 дней, результат до 30 дней.

Ужесточение требований к Комиссии высшего корпуса госслужбы

Предусматриваются изменения в работе Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы:

  • уточнение состава;
  • запрет на участие политических должностных лиц;
  • возможность привлечения экспертов и представителей общественности;
  • введение тестирования кандидатов в члены Комиссии;
  • тайное голосование и запрет на вмешательство в ее деятельность.

Оценка результатов как основа карьеры

Документ предлагает расширить возможности карьерного роста для служащих, получивших отличную оценку. Если действующая редакция закона предусматривает в таком случае преимущественно материальное поощрение в виде премии, то новый подход позволяет назначать или переводить на более высокую должность без проведения конкурса. Такое повышение возможно в течение одного года и будет применяться в пределах одной группы должностей и соответствующей категории государственной службы.

Вывод

Законопроект №13478-1 предусматривает постепенное восстановление конкурсной системы и изменение логики кадровой политики в госслужбе.

Среди ключевых изменений:

  • возвращение конкурсов в качестве основного механизма отбора;
  • ограничение срока назначений без конкурса;
  • введение внутренних конкурсов;
  • повышение прозрачности кадровых решений;
  • ориентация на компетентность и результаты работы.

В случае принятия документ должен изменить подходы к формированию кадрового состава государственной службы и приблизить систему к более структурированным и прозрачным стандартам.

