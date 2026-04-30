Конкурсы на госслужбу восстановят в три этапа: когда стартуют для категорий А, Б и В

13:53, 30 апреля 2026
Законопроект о поэтапном запуске конкурсов на государственную службу с осени прошел первое чтение.
Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 29 апреля поддержала за основу с учетом предложений, изложенных в заключении главного комитета, и с доработкой положений в соответствии с ч.1 ст.116 законопроект № 13478-1, который предусматривает восстановление проведения конкурсов для поступления на государственную службу и совершенствование порядка ее прохождения и прекращения.

Документ предлагает поэтапное возвращение конкурсного отбора на государственную службу на основе профессиональных компетентностей. В то же время законопроект предусматривает введение приоритета для ветеранов и ветеранок при равной квалификации кандидатов.

Авторами документа являются народный депутат Виталий Безгин и глава политической партии «Слуга Народа» и первый заместитель Председателя ВРУ Александр Корниенко. Документ является одним из индикаторов выполнения программы Ukraine Facility.

По словам Виталия Безгина, законопроект предлагает восстановление конкурсного отбора на должности государственной службы по поэтапному графику:

  • с 1 сентября 2026 года — для должностей категории «А»;
  • с 1 октября 2026 года — для категории «Б»;
  • с 1 ноября 2026 года — для категории «В».

Кроме того, документ предусматривает ряд изменений в системе госслужбы. В частности, предлагается ввести приоритетное право на назначение для ветеранов войны при равной профессиональной компетентности кандидатов.

Также законопроектом предусмотрено создание кадрового и кандидатского резервов, внедрение внутренних конкурсов и возможность более быстрого карьерного роста. В частности, служащие смогут претендовать на перевод на более высокие должности в пределах своей категории уже через год после получения «отличной» оценки по результатам ежегодного оценивания.

