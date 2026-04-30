Конкурси на держслужбу відновлять у три етапи: коли стартують для категорій А, Б і В

13:53, 30 квітня 2026
Законопроєкт про поетапний запуск конкурсів на державну службу із осені здолав перше читання.
Як розповідала «Судово-юридична газета», Верховна Рада 29 квітня підтримала за основу з урахуванням пропозицій, викладених у висновку головного комітету, та з доопрацюванням положень відповідно до ч.1 ст.116 законопроєкт № 13478-1, який передбачає відновлення проведення конкурсів для вступу на державну службу та вдосконалення порядку її проходженнята припинення.

Документ пропонує поетапне повернення конкурсного відбору на державну службу на основі професійних компетентностей. Водночас законопроєкт передбачає запровадження пріоритету для ветеранів і ветеранок у разі рівної кваліфікації кандидатів.

Авторами документу є народний депутат Віталій Безгін та головоа політичної партії «Слуга Народу» та перший заступник Голови ВРУ Олександр Корнієнко. Документ є одним із індикаторів виконання програми Ukraine Facility.

За словами Віталія Безгіна, законопроєкт пропонує відновлення конкурсного відбору на посади державної служби за поетапним графіком:

  • з 1 вересня 2026 року — для посад категорії «А»;
  • з 1 жовтня 2026 року — для категорії «Б»;
  • з 1 листопада 2026 року — для категорії «В».

Крім того, документ передбачає низку змін у системі держслужби. Зокрема, пропонується запровадити пріоритетне право на призначення для ветеранів війни у разі рівної професійної компетентності кандидатів.

Також законопроєктом передбачено створення кадрового та кандидатського резервів, впровадження внутрішніх конкурсів і можливість швидшого кар’єрного зростання. Зокрема, службовці зможуть претендувати на переведення на вищі посади в межах своєї категорії вже через рік після отримання «відмінної» оцінки за результатами щорічного оцінювання.

