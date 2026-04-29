Верховна Рада повертає конкурси на держслужбу: призначення без відбору скасують уже восени

Верховна Рада 29 квітня підтримала за основу з урахуванням пропозицій, викладених у висновку головного комітету, та з доопрацюванням положень відповідно до ч.1 ст.116 законопроєкт № 13478-1, який передбачає відновлення проведення конкурсів для вступу на державну службу та вдосконалення порядку її проходженнята припинення.

За відповідне рішення проголосували 236 народних депутатів.

Документ пропонує поетапне повернення конкурсного відбору на державну службу на основі професійних компетентностей. Водночас законопроєкт передбачає запровадження пріоритету для ветеранів і ветеранок у разі рівної кваліфікації кандидатів.

У Верховній Раді зазначили, що законопроєкт повертає прозору систему відбору кадрів до державних органів та органів місцевого самоврядування.

Ключові новели законопроєкту

Мова йде про кінець «спрощеної процедури добору кадрів», адже тимчасовий порядок призначень, запроваджений на початку повномасштабного вторгнення, скасовується. Протягом вересня – листопада 2026 року мають бути проведені конкурси на посади, які наразі обіймають особи без конкурсного відбору. Виняток збережено лише для прифронтових та тимчасово окупованих територій.

Законопроєкт закріплює пріоритетне право захисників на призначення. За умови рівної професійної компетентності з іншими кандидатами, перевага надаватиметься особам зі статусом ветерана війни;

Також запроваджується система кандидатського резерву та можливість швидкого переведення на вищі посади для службовців, які отримали «відмінну» оцінку за результатами року.

Окрім того, встановлюється чітка норма про звільнення працівника у разі отримання ним двох поспіль негативних оцінок за результатами роботи.

Як раніше розповідала «Судово-юридична газета», комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 27 квітня підтримав і рекомендував парламенту ухвалити за основу законопроєкт №13478-1 щодо державної служби.

Документ передбачає відновлення конкурсного відбору на посади, удосконалення порядку вступу, проходження та припинення державної служби.

Відновлення конкурсів є частиною зобов’язань України в межах програми Ukraine Facility, яка передбачає фінансову допомогу з боку Європейського Союзу.

Також ухвалення законопроєкту є індикатором виконання дорожньої карти реформи держуправління, необхідної для євроінтеграції України.

Зазначається, що міжнародні партнери надали позитивні оцінки документу та підтвердили його відповідність принципам державного управління ЄС.

Комітет з питань інтеграції до ЄС також визнав, що законопроєкт відповідає міжнародно-правовим зобов’язанням України.

