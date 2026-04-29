Верховная Рада возвращает конкурсы на госслужбу: назначение без отбора отменят уже осенью

Верховная Рада 29 апреля поддержала за основу с учетом предложений, изложенных в заключении профильного комитета, и с доработкой положений в соответствии с ч.1 ст.116 законопроект № 13478-1, который предусматривает восстановление проведения конкурсов для поступления на государственную службу и совершенствование порядка ее прохождения и прекращения.

За соответствующее решение проголосовали 236 народных депутатов.

Документ предлагает поэтапное возвращение конкурсного отбора на государственную службу на основе профессиональных компетенций. В то же время законопроект предусматривает введение приоритета для ветеранов и ветеранок при равной квалификации кандидатов.

В Верховной Раде отметили, что законопроект возвращает прозрачную систему отбора кадров в государственные органы и органы местного самоуправления.

Ключевые новеллы законопроекта

Речь идет о конце «упрощенной процедуры отбора кадров», ведь временный порядок назначений, введенный в начале полномасштабного вторжения, отменяется. В течение сентября – ноября 2026 года должны быть проведены конкурсы на должности, которые в настоящее время занимают лица без конкурсного отбора. Исключение сохранено только для прифронтовых и временно оккупированных территорий.

Законопроект закрепляет приоритетное право защитников на назначение. При условии равной профессиональной компетентности с другими кандидатами, преимущество будет предоставляться лицам со статусом ветерана войны;

Также вводится система кадрового резерва и возможность быстрого перевода на более высокие должности для служащих, получивших «отличную» оценку по результатам года.

Кроме того, устанавливается четкая норма об увольнении работника в случае получения им двух подряд негативных оценок по результатам работы.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства 27 апреля поддержал и рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №13478-1 о государственной службе.

Документ предусматривает возобновление конкурсного отбора на должности, совершенствование порядка вступления, прохождения и прекращения государственной службы.

Возобновление конкурсов является частью обязательств Украины в рамках программы Ukraine Facility, которая предусматривает финансовую помощь со стороны Европейского Союза.

Также принятие законопроекта является индикатором выполнения дорожной карты реформы государственного управления, необходимой для евроинтеграции Украины.

Отмечается, что международные партнеры дали положительные оценки документу и подтвердили его соответствие принципам государственного управления ЕС. Комитет по вопросам интеграции в ЕС также признал, что законопроект соответствует международно-правовым обязательствам Украины.

