«Упрощенному назначению» на госслужбу конец: чиновников возвращают к конкурсной системе

Комитет рекомендовал возобновить конкурсы на госслужбе и изменить правила перевода и увольнения должностных лиц.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства 27 апреля поддержал и рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №13478-1 о государственной службе.

Документ предусматривает возобновление конкурсного отбора на должности, совершенствование порядка вступления, прохождения и прекращения государственной службы.

В частности, законопроект предлагает:

отменить упрощенную процедуру назначения на госслужбу и в органах местного самоуправления, введенную во время полномасштабной войны, за исключением прифронтовых территорий, зон боевых действий и оккупированных регионов;

установить четкие сроки проведения конкурсов на должности, на которые люди были назначены без конкурса в период военного положения;

ввести трехмесячный срок, в течение которого работодатель может принять решение о продолжении службы сотрудника, назначенного во время военного положения: без нового конкурса, но при определенных условиях и с согласия служащего;

предоставить ветеранам и ветеранкам приоритетное право на назначение при равной профессиональной компетентности с другими кандидатами;

предусмотреть возможность более быстрого продвижения госслужащих с высокими оценками работы за предыдущий год;

упростить процедуры перевода госслужащих;

создать кадровый резерв для оперативного заполнения вакансий;

ввести норму об автоматическом увольнении в случае двух подряд негативных оценок работы.

Возобновление конкурсов является частью обязательств Украины в рамках программы Ukraine Facility, которая предусматривает финансовую помощь со стороны Европейского Союза.

Также принятие законопроекта является индикатором выполнения дорожной карты реформы государственного управления, необходимой для евроинтеграции Украины.

Отмечается, что международные партнеры дали положительные оценки документу и подтвердили его соответствие принципам государственного управления ЕС. Комитет по вопросам интеграции в ЕС также признал, что законопроект соответствует международно-правовым обязательствам Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.