«Спрощеному призначенню» на держслужбу кінець: посадовців повертають до конкурсної системи
Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 27 квітня підтримав і рекомендував парламенту ухвалити за основу законопроєкт №13478-1 щодо державної служби.
Документ передбачає відновлення конкурсного відбору на посади, удосконалення порядку вступу, проходження та припинення державної служби.
Зокрема, законопроєкт пропонує:
- скасувати спрощену процедуру призначення на держслужбу та в органах місцевого самоврядування, запроваджену під час повномасштабної війни, за винятком прифронтових територій, зон бойових дій та окупованих регіонів;
- встановити чіткі строки проведення конкурсів на посади, на які люди були призначені без конкурсу під час воєнного стану;
- запровадити трьохмісячний строк, у який роботодавець може ухвалити рішення про продовження служби працівника, призначеного під час воєнного стану: без нового конкурсу, але за певних умов та за згоди службовця;
- надати ветеранам та ветеранкам пріоритетне право на призначення у разі рівної професійної компетентності з іншими кандидатами;
- передбачити можливість швидшого просування держслужбовців з високими оцінками роботи за попередній рік роботи;
- спростити процедури переведення держслужбовців;
- створити кандидатський резерв для оперативного заповнення вакансій;
- запровадити норму про автоматичне звільнення у разі двох поспіль негативних оцінок роботи.
Відновлення конкурсів є частиною зобов’язань України в межах програми Ukraine Facility, яка передбачає фінансову допомогу з боку Європейського Союзу.
Також ухвалення законопроєкту є індикатором виконання дорожньої карти реформи держуправління, необхідної для євроінтеграції України.
Зазначається, що міжнародні партнери надали позитивні оцінки документу та підтвердили його відповідність принципам державного управління ЄС.
Комітет з питань інтеграції до ЄС також визнав, що законопроєкт відповідає міжнародно-правовим зобов’язанням України.
