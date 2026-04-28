«Спрощеному призначенню» на держслужбу кінець: посадовців повертають до конкурсної системи

Комітет рекомендував відновити конкурси на держслужбі та змінити правила переведення і звільнення посадовців.

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 27 квітня підтримав і рекомендував парламенту ухвалити за основу законопроєкт №13478-1 щодо державної служби.

Документ передбачає відновлення конкурсного відбору на посади, удосконалення порядку вступу, проходження та припинення державної служби.

Зокрема, законопроєкт пропонує:

скасувати спрощену процедуру призначення на держслужбу та в органах місцевого самоврядування, запроваджену під час повномасштабної війни, за винятком прифронтових територій, зон бойових дій та окупованих регіонів;

встановити чіткі строки проведення конкурсів на посади, на які люди були призначені без конкурсу під час воєнного стану;

запровадити трьохмісячний строк, у який роботодавець може ухвалити рішення про продовження служби працівника, призначеного під час воєнного стану: без нового конкурсу, але за певних умов та за згоди службовця;

надати ветеранам та ветеранкам пріоритетне право на призначення у разі рівної професійної компетентності з іншими кандидатами;

передбачити можливість швидшого просування держслужбовців з високими оцінками роботи за попередній рік роботи;

спростити процедури переведення держслужбовців;

створити кандидатський резерв для оперативного заповнення вакансій;

запровадити норму про автоматичне звільнення у разі двох поспіль негативних оцінок роботи.

Відновлення конкурсів є частиною зобов’язань України в межах програми Ukraine Facility, яка передбачає фінансову допомогу з боку Європейського Союзу.

Також ухвалення законопроєкту є індикатором виконання дорожньої карти реформи держуправління, необхідної для євроінтеграції України.

Зазначається, що міжнародні партнери надали позитивні оцінки документу та підтвердили його відповідність принципам державного управління ЄС.

Комітет з питань інтеграції до ЄС також визнав, що законопроєкт відповідає міжнародно-правовим зобов’язанням України.

