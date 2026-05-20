«Подвалины» и «панование»: какие необычные термины предлагают в новом Гражданском кодексе

Новый ГК вводит новую юридическую стилистику — специалисты уже предупреждают о рисках правовой неопределенности.

Проект нового Гражданского кодекса Украины №15150 предлагает изменить не только правила вещного права, но и сам подход к юридической терминологии. В документе появляются новые понятия и языковые конструкции, которые ранее не использовались или не были устоявшимися в украинском законодательстве. Нотариальная палата Украины заявила, что такие изменения могут усложнить правоприменение и создать риски правовой неопределенности для судов, нотариусов и государственных регистраторов.

В проекте нового ГК появляются новые юридические термины

Нотариальная палата Украины в правовом анализе Книги 3 проекта Гражданского кодекса Украины №15150 отдельно обратила внимание на новый понятийный аппарат документа.

Проект вводит значительное количество новых понятий и изменяет традиционную юридическую терминологию гражданского права.

Среди новых терминов, которые используются в проекте:

«подвалины»;

«панование»;

«поседание»;

«соразмерно»;

«несоразмерно»;

«равносоразмерно»;

«правомочность»;

«право ожидания»;

«титул»;

«социальный узуфрукт»;

«единый недвижимый комплекс»;

«неотчуждаемость вещи».

В проекте предлагают изменить и языковые конструкции

Помимо новых юридических понятий, проект нового ГК предлагает изменить отдельные языковые конструкции, которые традиционно используются в законодательстве.

В частности, в документе:

слово «которые» предлагают заменять конструкцией «что их»;

словосочетание «в частности, например» — на «как-то».

Такая стилистика является непривычной для украинской правовой системы и юридической техники.

НПУ заявила о рисках для правоприменения

В НПУ подчеркнули, что украинская судебная практика и цивилистическая теория много лет базируются на устоявшейся юридической терминологии.

В то же время проект нового ГК фактически формирует новую систему понятий, содержание которых не всегда является очевидным.

В правовом анализе отмечается, что это может создать проблемы для судов, нотариусов, государственных регистраторов, адвокатов, собственников имущества и бизнеса.

В НПУ также указали, что новая терминология в проекте используется неравномерно и не всегда одинаково в разных книгах Гражданского кодекса.

Из-за этого могут возникать: различное толкование норм, проблемы с применением законодательства и правовая неопределенность.

Отдельные замечания возникли к «панованию над вещью»

Одним из наиболее дискуссионных нововведений в проекте стало понятие «панование над вещью».

В проекте вещное право определяется как право, которое позволяет лицу «пановать над вещью» и осуществлять непосредственное воздействие на нее без содействия других лиц.

В Нотариальной палате отметили, что понятие «панование» является новым для украинского законодательства и не имеет четкого определения.

В правовом анализе указывается, что это может порождать практические вопросы, в частности:

чем «полное панование» отличается от «неполного панования»;

как разграничивать право собственности и аренду;

как именно суды должны толковать границы такого «панования».

НПУ призвала к доработке проекта

В Нотариальной палате считают, что фундаментальные изменения юридической терминологии требуют дополнительного обсуждения и глубокого правового анализа.

В НПУ подчеркнули, что без четких и понятных определений новые понятия могут привести к правовой неопределенности и различному применению норм судами и органами государственной регистрации.

Ранее Нотариальная палата также высказала замечания к другим положениям проекта нового Гражданского кодекса №15150. В частности, в НПУ заявили о рисках предоставления государственной регистрации правоустанавливающей роли, раскритиковали введение институтов узуфрукта и «социального узуфрукта», а также обратили внимание на новые понятия «поседание» и «право ожидания» в отношении будущей недвижимости.

