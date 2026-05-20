  1. В Украине
  2. / В Украине

«Подвалины» и «панование»: какие необычные термины предлагают в новом Гражданском кодексе

13:00, 20 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Новый ГК вводит новую юридическую стилистику — специалисты уже предупреждают о рисках правовой неопределенности.
«Подвалины» и «панование»: какие необычные термины предлагают в новом Гражданском кодексе
Фото: SUD.UA
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Проект нового Гражданского кодекса Украины №15150 предлагает изменить не только правила вещного права, но и сам подход к юридической терминологии. В документе появляются новые понятия и языковые конструкции, которые ранее не использовались или не были устоявшимися в украинском законодательстве. Нотариальная палата Украины заявила, что такие изменения могут усложнить правоприменение и создать риски правовой неопределенности для судов, нотариусов и государственных регистраторов.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В проекте нового ГК появляются новые юридические термины

Нотариальная палата Украины в правовом анализе Книги 3 проекта Гражданского кодекса Украины №15150 отдельно обратила внимание на новый понятийный аппарат документа.

Проект вводит значительное количество новых понятий и изменяет традиционную юридическую терминологию гражданского права.

Среди новых терминов, которые используются в проекте:

  • «подвалины»;
  • «панование»;
  • «поседание»;
  • «соразмерно»;
  • «несоразмерно»;
  • «равносоразмерно»;
  • «правомочность»;
  • «право ожидания»;
  • «титул»;
  • «социальный узуфрукт»;
  • «единый недвижимый комплекс»;
  • «неотчуждаемость вещи».

В проекте предлагают изменить и языковые конструкции

Помимо новых юридических понятий, проект нового ГК предлагает изменить отдельные языковые конструкции, которые традиционно используются в законодательстве.

В частности, в документе:

  • слово «которые» предлагают заменять конструкцией «что их»;
  • словосочетание «в частности, например» — на «как-то».

Такая стилистика является непривычной для украинской правовой системы и юридической техники.

НПУ заявила о рисках для правоприменения

В НПУ подчеркнули, что украинская судебная практика и цивилистическая теория много лет базируются на устоявшейся юридической терминологии.

В то же время проект нового ГК фактически формирует новую систему понятий, содержание которых не всегда является очевидным.

В правовом анализе отмечается, что это может создать проблемы для судов, нотариусов, государственных регистраторов, адвокатов, собственников имущества и бизнеса.

В НПУ также указали, что новая терминология в проекте используется неравномерно и не всегда одинаково в разных книгах Гражданского кодекса.

Из-за этого могут возникать: различное толкование норм, проблемы с применением законодательства и правовая неопределенность.

Отдельные замечания возникли к «панованию над вещью»

Одним из наиболее дискуссионных нововведений в проекте стало понятие «панование над вещью».

В проекте вещное право определяется как право, которое позволяет лицу «пановать над вещью» и осуществлять непосредственное воздействие на нее без содействия других лиц.

В Нотариальной палате отметили, что понятие «панование» является новым для украинского законодательства и не имеет четкого определения.

В правовом анализе указывается, что это может порождать практические вопросы, в частности:

  • чем «полное панование» отличается от «неполного панования»;
  • как разграничивать право собственности и аренду;
  • как именно суды должны толковать границы такого «панования».

НПУ призвала к доработке проекта

В Нотариальной палате считают, что фундаментальные изменения юридической терминологии требуют дополнительного обсуждения и глубокого правового анализа.

В НПУ подчеркнули, что без четких и понятных определений новые понятия могут привести к правовой неопределенности и различному применению норм судами и органами государственной регистрации.

Ранее Нотариальная палата также высказала замечания к другим положениям проекта нового Гражданского кодекса №15150. В частности, в НПУ заявили о рисках предоставления государственной регистрации правоустанавливающей роли, раскритиковали введение институтов узуфрукта и «социального узуфрукта», а также обратили внимание на новые понятия «поседание» и «право ожидания» в отношении будущей недвижимости.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

законопроект гражданский кодекс

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Стратегические предприятия смогут получать пожарную технику от международных партнеров: Рада меняет правила гуманитарной помощи

Законопроект предлагает изменить правила получения гуманитарной помощи в виде пожарно-спасательной техники для предприятий, имеющих критическое значение.

Новые правила выезда женщин за границу: что изменилось и какие запреты действуют дальше

Правительство смягчило правила выезда за границу для женщин-госслужащих и забронированных, однако другие обязательные ограничения остаются в силе.

Ответственность за ошибки в военном учете под вопросом: штраф 170 тысяч гривен для ТЦК могут пересмотреть

Документ, который должен был навести порядок в реестре «Обериг», может вызвать волну новых судебных споров из-за технических недостатков.

В Украине запускают рынок парниковых выбросов: как новый закон изменит правила для промышленности

Проект Минэкономики призван адаптировать украинское законодательство к стандартам ЕС и защитить наших экспортеров от европейской экологической пошлины.

Верховный Суд напомнил госорганам о неправомерности внезапного изменения позиции по бизнесу

Верховный Суд разъяснил нормы закона об административной процедуре, указав, что государство не может лишать бизнес прав, если само ранее неоднократно признавало их законность

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]