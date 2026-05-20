Суд отклонил иск Илона Маска против OpenAI: миллиардер подал его слишком поздно

Федеральный суд США отметил, что Илон Маск пропустил установленный законом срок для подачи претензий.

Федеральный суд в Окленде, штат Калифорния, отклонил иск Илона Маска против OpenAI и ее топ-менеджеров, в котором он обвинял компанию в нарушении первоначальной миссии организации и превращении ее в коммерческий проект. Об этом сообщает Associated Press.

Присяжные пришли к выводу, что Маск слишком поздно подал иск и пропустил предусмотренный законом срок обращения в суд. После трехнедельного судебного процесса жюри совещалось менее двух часов.

Илон Маск был одним из соучредителей OpenAI, созданной в 2015 году, а также инвестировал в компанию около 38 миллионов долларов на раннем этапе ее развития. В иске он утверждал, что генеральный директор OpenAI Сэм Альтман и президент компании Грег Брокман тайно перевели организацию на коммерческую модель работы, нарушив ее первоначальные принципы, направленные на развитие искусственного интеллекта во благо человечества.

Судья Ивонн Гонсалес Роджерс поддержала решение присяжных и официально отклонила иск Маска.

После решения суда Маск заявил в своей соцсети X, что намерен подать апелляцию. По его словам, суд и присяжные не рассматривали суть обвинений, а дело закрыли исключительно из-за «технического календарного вопроса».

«Нет никаких сомнений у тех, кто внимательно следил за делом, что Альтман и Брокман действительно разбогатели, украв благотворительную организацию. Вопрос лишь в том, когда именно это произошло!» — написал Маск.

Адвокат миллиардера Стивен Моло заявил, что конфликт между Маском и OpenAI далек от завершения.

