Налоговой службе США запретили проверять старые декларации Дональда Трампа и его семьи

14:31, 20 мая 2026
Дональд Трамп отозвал иск на $10 млрд после соглашения с IRS относительно налоговых деклараций.
Министерство юстиции США фактически запретило Налоговой службе США (IRS) проводить аудиты прошлых налоговых деклараций Дональда Трампа, а также деклараций его родственников и компаний. Об этом пишет Reuters.

Документ подписал исполняющий обязанности генерального прокурора Тодд Бланш.

В приказе отмечается, что правительство США не может проводить аудит налоговых деклараций Дональда Трампа, поданных до понедельника, 18 мая, а также любых вопросов, которые «были подняты или могли быть подняты» ранее.

Документ стал продолжением договоренности между Трампом и IRS, заключенной накануне. В рамках этого соглашения Трамп согласился отозвать свой иск на 10 миллиардов долларов из-за утечки его налоговых деклараций.

