У чиновника налоговой на Закарпатье выявили необоснованные активы на более чем 4 млн грн

НАПК установило отсутствие законных источников для приобретения некоторых активов.

В Высший антикоррупционный суд обратились с иском о признании необоснованными активов, которыми пользуется чиновник налоговой службы Закарпатья. Об этом сообщает НАПК.

Речь идет об автомобиле «TOYOTA LAND CRUISER» 2022 года выпуска, который старший государственный инспектор Ужгородского отдела по работе с налоговым долгом ГУ ГНС в Закарпатской области приобрел в 2023 году за более чем 3,3 млн грн. Транспортное средство оформлено на его близкую родственницу, однако собранные материалы свидетельствуют, что фактически автомобилем пользовался налоговик.

Кроме этого, на его счета в 2021–2025 годах поступило более 845 тыс. грн от третьих лиц. Эти средства также имеют признаки необоснованного актива.

По результатам анализа доходов и расходов чиновника и членов его семьи НАПК установило отсутствие законных источников для приобретения указанных активов, что свидетельствует об их необоснованности.

На время рассмотрения дела с целью предотвращения незаконного отчуждения суд наложил арест на указанное имущество.

НАПК напомнило, что несколько дней назад прокурор САП, в том числе по материалам полной проверки декларации от НАПК, обратился в суд с аналогичным иском в отношении заместителя начальника управления по вопросам выявления и обработки налоговых рисков ГУ ГНС во Львовской области, у которой выявили необоснованные активы на более чем 4,4 млн грн.

