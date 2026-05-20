У посадовця податкової на Закарпатті виявили необґрунтовані активи на понад 4 млн грн

15:14, 20 травня 2026
НАЗК встановило відсутність законних джерел для набуття деяких активів.
Фото: nazk.gov.ua
До Вищого антикорупційного суду звернулися з позовом про визнання необґрунтованими активів, якими користується посадовець податкової служби Закарпаття. Про це повідомляє НАЗК.

Йдеться про автомобіль «TOYOTA LAND CRUISER» 2022 року випуску,  який старший державний інспектор Ужгородського відділу по роботі з податковим боргом ГУ ДПС у Закарпатській області придбав у 2023 році за понад 3,3 млн грн. Транспортний засіб  оформлений на його  близьку родичку, однак зібрані матеріали свідчать, що фактично автівкою користувався податківець.

Окрім цього, на його рахунки у 2021–2025 роках надійшло понад 845 тис. грн від третіх осіб. Ці кошти також мають ознаки необґрунтованого активу.

За результатами аналізу доходів і видатків посадовця та членів його сім’ї НАЗК встановило відсутність законних джерел для набуття зазначених активів, що свідчить про їх необґрунтованість.

На час розгляду справи з метою запобігання незаконному відчуженню суд наклав арешт на зазначене  майно.

НАЗК нагадало, днями прокурор САП, у тому числі за матеріалами повної перевірки декларації від НАЗК, звернувся до суду з аналогічним позовом щодо заступниці начальника управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків ГУ ДПС у Львівській області, у якої виявили необґрунтовані статки на понад 4,4 млн грн.  

