  1. У світі

У Німеччині чоловік більше року жив у готелі та поїхав, не заплативши €100 тисяч боргу

15:24, 20 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Чоловік розповідав адміністрації готелю, що у нього згорів житловий трейлер, а сам він хворий на рак.
У Німеччині чоловік більше року жив у готелі та поїхав, не заплативши €100 тисяч боргу
Фото: kyiv24.news
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Берліні судитимуть 55-річного чоловіка, який разом із родиною безкоштовно прожив у готелі більше року, заборгувавши близько 100 тисяч євро, пише Tagesschau.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Зазначається, що у квітні 2023 року він заселився в готель у столичному районі Трептов-Кепенік разом із супутницею та двома дітьми.

Аби завоювати довіру адміністрації та заселитися без передоплати, чоловік розповів, мовляв, у нього згорів житловий трейлер, а сам він хворий на рак. Крім того, він запевнив, що всі витрати на проживання згодом повністю покриє автомобільний клуб.

Насправді ж зловмисник із самого початку взагалі не планував платити за рахунками. Родина спокійно проживала в готелі до серпня 2024 року, після чого просто з’їхала.

Загалом сума витрат за проживання перевищила 100 тисяч євро.

У березні 2026 року зловмисника затримали.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

шахрай Німеччина

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Порушення при проведенні негласних слідчих дій: як суди оцінюють докази за стандартами ЄСПЛ

Чи можуть протоколи огляду мобільних пристроїв та листування у месенджерах вважатися доказами, якщо захист не мав повного доступу до першоджерел.

Стратегічні підприємства зможуть отримувати пожежну техніку від міжнародних партнерів: Рада змінює правила гуманітарної допомоги

Законопроєкт пропонує змінити правила отримання гуманітарної допомоги у вигляді пожежно-рятувальної техніки для підприємств, що мають критичне значення.

Нові правила виїзду жінок за кордон: що змінилося і які заборони діють далі

Уряд пом’якшив правила виїзду за кордон для жінок-держслужбовиць і заброньованих, однак інші обов’язкові обмеження залишаються чинними.

Відповідальність за помилки у військовому обліку під питанням: штраф 170 тисяч гривень для ТЦК можуть переглянути

Документ, який мав навести лад у реєстрі «Оберіг», може спричинити хвилю нових судових спорів через технічні недоліки.

В Україні запускають ринок парникових викидів: як новий закон змінить правила для промисловості

Проєкт Мінекономіки покликаний адаптувати українське законодавство до стандартів ЄС та захистити наших експортерів від європейського екологічного мита.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]