У Німеччині чоловік більше року жив у готелі та поїхав, не заплативши €100 тисяч боргу

Чоловік розповідав адміністрації готелю, що у нього згорів житловий трейлер, а сам він хворий на рак.

У Берліні судитимуть 55-річного чоловіка, який разом із родиною безкоштовно прожив у готелі більше року, заборгувавши близько 100 тисяч євро, пише Tagesschau.

Зазначається, що у квітні 2023 року він заселився в готель у столичному районі Трептов-Кепенік разом із супутницею та двома дітьми.

Аби завоювати довіру адміністрації та заселитися без передоплати, чоловік розповів, мовляв, у нього згорів житловий трейлер, а сам він хворий на рак. Крім того, він запевнив, що всі витрати на проживання згодом повністю покриє автомобільний клуб.

Насправді ж зловмисник із самого початку взагалі не планував платити за рахунками. Родина спокійно проживала в готелі до серпня 2024 року, після чого просто з’їхала.

Загалом сума витрат за проживання перевищила 100 тисяч євро.

У березні 2026 року зловмисника затримали.

