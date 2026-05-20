Декларацію про майновий стан і доходи тепер можна подати через Дію – як це зробити

Користувачі порталу «Дія» тепер можуть подати декларацію про майновий стан і доходи або оформити податкову знижку онлайн без заповнення складних форм.

У «Дії» запустили нову послугу для подання декларації про майновий стан і доходи фізичних осіб. Про це повідомили в команді сервісу.

Відтепер українці можуть подати декларацію або оформити податкову знижку безпосередньо через портал «Дія». У сервісі зазначають, що процес максимально спростили — без складних таблиць та заплутаних формулювань.

Для користування послугою необхідно:

авторизуватися на порталі «Дія» за допомогою КЕП;

знайти послугу «Податкова декларація про майновий стан і доходи фізичних осіб»;

натиснути «Надіслати дані», щоб отримати інформацію від податкової;

обрати необхідну дію — подання декларації або оформлення податкової знижки;

перевірити дані, які система автоматично підтягне про доходи, нерухомість та транспортні засоби;

за потреби додати відсутню інформацію вручну;

завантажити необхідні документи, зокрема скани договорів чи квитанцій;

підписати декларацію КЕП та надіслати її до податкової служби.

У «Дії» зазначили, що готову декларацію можна одразу направити до Державної податкової служби через портал.

