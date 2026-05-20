Декларацію про майновий стан і доходи тепер можна подати через Дію – як це зробити
16:11, 20 травня 2026
Користувачі порталу «Дія» тепер можуть подати декларацію про майновий стан і доходи або оформити податкову знижку онлайн без заповнення складних форм.
У «Дії» запустили нову послугу для подання декларації про майновий стан і доходи фізичних осіб. Про це повідомили в команді сервісу.
Відтепер українці можуть подати декларацію або оформити податкову знижку безпосередньо через портал «Дія». У сервісі зазначають, що процес максимально спростили — без складних таблиць та заплутаних формулювань.
Для користування послугою необхідно:
- авторизуватися на порталі «Дія» за допомогою КЕП;
- знайти послугу «Податкова декларація про майновий стан і доходи фізичних осіб»;
- натиснути «Надіслати дані», щоб отримати інформацію від податкової;
- обрати необхідну дію — подання декларації або оформлення податкової знижки;
- перевірити дані, які система автоматично підтягне про доходи, нерухомість та транспортні засоби;
- за потреби додати відсутню інформацію вручну;
- завантажити необхідні документи, зокрема скани договорів чи квитанцій;
- підписати декларацію КЕП та надіслати її до податкової служби.
У «Дії» зазначили, що готову декларацію можна одразу направити до Державної податкової служби через портал.
