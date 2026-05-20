  1. В Україні

Декларацію про майновий стан і доходи тепер можна подати через Дію – як це зробити

16:11, 20 травня 2026
Користувачі порталу «Дія» тепер можуть подати декларацію про майновий стан і доходи або оформити податкову знижку онлайн без заповнення складних форм.
У «Дії» запустили нову послугу для подання декларації про майновий стан і доходи фізичних осіб. Про це повідомили в команді сервісу.

Відтепер українці можуть подати декларацію або оформити податкову знижку безпосередньо через портал «Дія». У сервісі зазначають, що процес максимально спростили — без складних таблиць та заплутаних формулювань.

Для користування послугою необхідно:

  • авторизуватися на порталі «Дія» за допомогою КЕП;
  • знайти послугу «Податкова декларація про майновий стан і доходи фізичних осіб»;
  • натиснути «Надіслати дані», щоб отримати інформацію від податкової;
  • обрати необхідну дію — подання декларації або оформлення податкової знижки;
  • перевірити дані, які система автоматично підтягне про доходи, нерухомість та транспортні засоби;
  • за потреби додати відсутню інформацію вручну;
  • завантажити необхідні документи, зокрема скани договорів чи квитанцій;
  • підписати декларацію КЕП та надіслати її до податкової служби.

У «Дії» зазначили, що готову декларацію можна одразу направити до Державної податкової служби через портал.

