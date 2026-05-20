  1. В Україні
  2. / Суд інфо

Верховний Суд пояснив, як практика Суду ЄС впливає на рішення українських судів

16:54, 20 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Практика Суду справедливості Європейського Союзу є важливим орієнтиром для українських судів під час тлумачення національного законодавства у процесі євроінтеграції України та подальшого застосування положень права ЄС.
Верховний Суд пояснив, як практика Суду ЄС впливає на рішення українських судів
Фото: dw.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Практика Суду справедливості Європейського Союзу є важливим орієнтиром для українських судів під час тлумачення національного законодавства у процесі євроінтеграції України та подальшого застосування положень права ЄС. На цьому наголосив суддя Великої Палати Верховного Суду Віталій Уркевич.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Ще у 2014 році між Україною та ЄС була укладена Угода про асоціацію, яка передбачає механізм поступового наближення українського законодавства до права ЄС (acquis communautaire).

Україна офіційно отримала статус кандидата на членство в Європейському Союзі 23 червня 2022 року, а в грудні 2023 року Європейська рада ухвалила рішення про початок офіційних переговорів щодо вступу України до ЄС.

За словами судді, Угода про асоціацію не лише декларує співпрацю між Україною та Європейським Союзом, а й встановлює юридичні зобов’язання щодо ефективного впровадження та застосування європейських стандартів у національному праві. Водночас в окремих сферах положення Угоди прямо передбачають необхідність тлумачення норм відповідно до практики Суду справедливості ЄС.

Як приклад такого підходу Віталій Уркевич навів постанову у справі № 910/9627/20 щодо неправомірності нарахування плати за послуги з передачі електричної енергії при здійсненні її експорту. Велика Палата Верховного Суду врахувала положення Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, а також рішення Суду справедливості ЄС у справі FENS v Slovak Republic, у якому Суд наголосив, що будь-які платежі, пов’язані з перетином товаром кордону, можуть створювати перешкоди для вільного руху товарів. У результаті ВП ВС дійшла висновку про невідповідність спірного тарифу положенням ст. 41 Договору про заснування Енергетичного Співтовариства.

Також суддя звернувся до практики ВП ВС у спорах щодо захисту прав інтелектуальної власності. Зокрема, у постанові у справі № 910/13988/20 про визнання торговельної марки добре відомою та недійсність свідоцтва на знак для товарів і послуг Верховний Суд послався на рішення Суду справедливості ЄС у справі Budějovický Budvar v Anheuser-Busch щодо тлумачення доктрини мовчазної згоди (acquiescence). Віталій Уркевич зазначив, що хоча ця доктрина не закріплена в законодавстві України, практика Суду справедливості ЄС демонструє підхід, за якого тривале добросовісне співіснування двох торговельних марок може бути допустимим.

Ще одним прикладом стала постанова у справі № 910/8781/23 щодо дострокового припинення дії свідоцтва на торговельну марку через її невикористання. ВП ВС врахувала положення Регламенту ЄС № 2017/1001 та практику Суду справедливості ЄС у справі Markus Schneider v European Union Intellectual Property Office, відповідно до якої до п’ятирічного строку використання торговельної марки зараховується її використання всіма власниками, а не лише останнім правовласником.

Відтак, Верховний Суд акцентує, що рішення Суду справедливості ЄС дають змогу встановити зміст положень актів законодавства ЄС, а принципи, сформульовані в цих рішеннях, можуть враховуватися українськими судами під час вирішення подібних правових питань навіть у випадках, коли вони стосуються інших держав.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Верховний Суд ЄС Україна

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

YouTube-блогери несуть кримінальну відповідальність за публікацію чужого контенту із запереченням агресії РФ — позиція ВС

YouTube-відео із запереченням агресії РФ може тягнути відповідальність за ККУ не лише для автора висловлювань, а й для особи, яка опублікувала такий запис.

Порушення при проведенні негласних слідчих дій: як суди оцінюють докази за стандартами ЄСПЛ

Чи можуть протоколи огляду мобільних пристроїв та листування у месенджерах вважатися доказами, якщо захист не мав повного доступу до першоджерел.

Стратегічні підприємства зможуть отримувати пожежну техніку від міжнародних партнерів: Рада змінює правила гуманітарної допомоги

Законопроєкт пропонує змінити правила отримання гуманітарної допомоги у вигляді пожежно-рятувальної техніки для підприємств, що мають критичне значення.

Нові правила виїзду жінок за кордон: що змінилося і які заборони діють далі

Уряд пом’якшив правила виїзду за кордон для жінок-держслужбовиць і заброньованих, однак інші обов’язкові обмеження залишаються чинними.

Відповідальність за помилки у військовому обліку під питанням: штраф 170 тисяч гривень для ТЦК можуть переглянути

Документ, який мав навести лад у реєстрі «Оберіг», може спричинити хвилю нових судових спорів через технічні недоліки.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]