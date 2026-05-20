Рада суддів України проведе засідання: обговорять зміни до документообігу судів та доступ ветеранів до правосуддя

РСУ 22 травня проведе засідання, на якому планують розглянути зміни до автоматизованої системи документообігу суду, рекомендації щодо комунікації з ветеранами, а також питання функціонування Дорадчої групи експертів.

22 травня у Києві відбудеться засідання Ради суддів України. Початок — о 10:00. Засідання проходитиме у приміщенні Державної судової адміністрації України, а також онлайн через платформу Zoom.

У РСУ повідомили, що на порядок денний засідання винесено сім питань:

1. Про погодження проєкту змін до Загального класифікатора спеціалізацій суддів та категорій справ.

2. Про внесення змін до Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 11 листопада 2024 року № 39 (зі змінами).

3. Про схвалення Методичних рекомендацій щодо комунікації з ветеранами/ветеранками, які є працівниками апаратів судів, Методичних рекомендацій щодо забезпечення безбар’єрності, інклюзивності та належної правової допомоги ветеранам/ветеранкам під час здійснення правосуддя, Пам’ятки для працівників апарату суду щодо комунікації з ветеранами/ветеранками.

4. Щодо функціонування першого складу Дорадчої групи експертів.

5. Про внесення змін до ескізу, опису емблеми Ради суддів України затверджених рішенням Ради суддів України від 26 жовтня 2018 року № 70.

6. Про заохочення.

7. Різне

