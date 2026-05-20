На Дніпропетровщині оголосили обов’язкову евакуацію з низки населених пунктів

Евакуація у Чаплиному та кількох селах Синельниківського району триватиме 30 днів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Дніпропетровській області оголосили обов’язкову евакуацію населення з окремих населених пунктів Синельниківського району через ускладнення безпекової ситуації та регулярні обстріли.

Відповідне рішення оформлене розпорядженням начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації від 18 травня 2026 року №893/0/527-26 «Про проведення обов’язкової загальної евакуації усіх категорій населення окремих населених пунктів Синельниківського району Дніпропетровської області».

Про початок евакуації повідомила Дубовиківська територіальна громада, звернувшись до мешканців Чаплинського та Шевченківського старостинських округів.

Евакуація стосується таких населених пунктів:

селище Чаплине

село Хуторо-Чаплине

село Петрикове

село Рівне

село Журавлинка

За інформацією громади, евакуаційні заходи триватимуть протягом 30 днів. Мешканців закликають не зволікати з виїздом у більш безпечні регіони.

Евакуація здійснюється організовано та безкоштовно.

Мешканцям під час евакуації рекомендують взяти документи, банківські картки та готівку, ліки, необхідний одяг і речі першої потреби, зарядні пристрої, а також запас води та їжі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.