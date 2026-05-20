Організатори бачили весь китайський ринок девайсів: як абітурієнти намагаються списувати на НМТ

Вступники ховають телефони у взутті, використовують мінінавушники та намагаються отримувати відповіді через ШІ-чати.

В Україні 20 травня стартувала основна сесія національного мультипредметного тесту. Учасники складають іспит з української мови, математики, історії України та одного предмета на вибір. На тлі початку тестування в Українському центрі оцінювання якості освіти розповіли, з якими способами списування доводиться стикатися під час НМТ.

Директорка Український центр оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла, що за роки проведення комп’ютерного тестування організатори побачили фактично весь «китайський ринок» девайсів для списування — у різних форматах і з різним функціоналом. Йдеться про приховані навушники, мініатюрні гаджети та інші технічні пристрої, які вступники намагаються використовувати під час тесту.

За її словами, через постійне здешевлення таких пристроїв ризики їх використання лише зростають. У відповідь Центр посилює контроль у пунктах тестування — застосовують камери спостереження, металодетектори та додатковий нагляд в аудиторіях.

Найбільшу загрозу, як зазначають в УЦОЯО, становлять пристрої, які дозволяють отримувати інформацію про правильність відповідей безпосередньо під час виконання тесту. Водночас класичні шпаргалки залишаються менш поширеним способом списування. Їх ховають у ручках, записують інформацію на тілі чи одязі, а мобільні телефони намагаються приховати у взутті або під одягом.

У Центрі наголошують, що спроби скористатися гаджетами під час НМТ навряд чи допоможуть суттєво покращити результат. Через обмежений час тестування та великий обсяг завдань пошук пристрою, фотографування або спроби отримати відповідь через AI-чати лише забирають дорогоцінні хвилини та водночас підвищують ризик викриття.

Також вступників закликали повідомляти про випадки списування чи інші підозрілі ситуації. Найчастіше такі скарги надходять уже після завершення тестування і стосуються можливості побачити відповіді на сусідньому моніторі через розташування комп’ютерів в аудиторії.

Водночас в УЦОЯО зазначають, що кожне повідомлення перевіряють окремо, оскільки частина скарг може бути емоційною реакцією на власний результат тесту.

Тетяна Вакуленко в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна» наголосила: ані минулого року, ані позаминулого під час самого тестування не було випадків, коли учасники одразу повідомляли про списування інших вступників. Вона підкреслила, що система оцінювання має забезпечити рівні умови та справедливий доступ до вступу для всіх абітурієнтів.

