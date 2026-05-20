Несплачені штрафи та борги: що треба знати, аби уникнути примусового стягнення
Відповідно до статті 307 Кодексу України про адміністративні правопорушення, штраф має бути сплачений не пізніше ніж через 15 днів з дня вручення постанови, а у разі її оскарження — не пізніше ніж через 15 днів з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення. Про це нагадало Київське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України.
У разі несплати штрафу у визначений законом строк постанова може бути направлена для примусового виконання до органів державної виконавчої служби.
Це може призвести до:
- відкриття виконавчого провадження;
- внесення особи до Єдиного реєстру боржників;
- арешту рахунків та коштів;
- примусового стягнення заборгованості;
- стягнення виконавчого збору та витрат виконавчого провадження.
Відповідно до статті 27 Закону України «Про виконавче провадження», у разі примусового виконання рішення з боржника стягується виконавчий збір.
Якщо стало відомо про відкриття виконавчого провадження:
▪️ перевірте інформацію в застосунку «Дія» або Автоматизованій системі виконавчого провадження;
▪️ зверніться до державного виконавця;
▪️ сплатіть заборгованість;
▪️ надайте державному виконавцю документи, що підтверджують сплату.
Тож своєчасне виконання рішень та сплата штрафів допомагає уникнути додаткових фінансових витрат і застосування заходів примусового виконання.
