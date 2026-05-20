Несплачені штрафи та борги: що треба знати, аби уникнути примусового стягнення

У разі несплати штрафу у визначений законом строк постанова може бути направлена для примусового виконання до органів державної виконавчої служби.

Фото з відкритих джерел

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Відповідно до статті 307 Кодексу України про адміністративні правопорушення, штраф має бути сплачений не пізніше ніж через 15 днів з дня вручення постанови, а у разі її оскарження — не пізніше ніж через 15 днів з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення. Про це нагадало Київське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України.

У разі несплати штрафу у визначений законом строк постанова може бути направлена для примусового виконання до органів державної виконавчої служби.

Це може призвести до:

- відкриття виконавчого провадження;

- внесення особи до Єдиного реєстру боржників;

- арешту рахунків та коштів;

- примусового стягнення заборгованості;

- стягнення виконавчого збору та витрат виконавчого провадження.

Відповідно до статті 27 Закону України «Про виконавче провадження», у разі примусового виконання рішення з боржника стягується виконавчий збір.

Якщо стало відомо про відкриття виконавчого провадження:

▪️ перевірте інформацію в застосунку «Дія» або Автоматизованій системі виконавчого провадження;

▪️ зверніться до державного виконавця;

▪️ сплатіть заборгованість;

▪️ надайте державному виконавцю документи, що підтверджують сплату.

Тож своєчасне виконання рішень та сплата штрафів допомагає уникнути додаткових фінансових витрат і застосування заходів примусового виконання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.