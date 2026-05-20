Відповідальність за помилки у військовому обліку під питанням: штраф 170 тисяч гривень для ТЦК можуть переглянути

Документ, який мав навести лад у реєстрі «Оберіг», може спричинити хвилю нових судових спорів через технічні недоліки.

Проблема некоректного ведення військового обліку та помилок у реєстрі «Оберіг» не зникає, а лише масштабується, створюючи ризики для тисяч громадян. Безвідповідальність посадових осіб лише посилює соціальну напругу, а тому встановлення штрафів за халатність у веденні обліку є обов’язковим кроком для забезпечення верховенства права.

Після резонансних судових рішень, на які звернула увагу «Судово-юридична газета», де жінки оскаржували незаконну постановку на військовий облік, парламентарі спробували врегулювати проблему. Ще у березні парламентарі зареєстрували законопроєкти № 15116 та №15115.

Сьогодні помилкове взяття на облік, безпідставні затримання через неактуальні дані та ігнорування судових рішень щодо виправлення помилок у реєстрах — це реалії, які потребують негайного законодавчого реагування. Законопроєкт № 15115 мав стати відповіддю на ці виклики, однак запропонована редакція викликала критику від експертів.

Техніко-юридичні пастки проєкту

Головне науково-експертне управління Верховної Ради погоджується з необхідністю відповідальності, проте має серйозні сумніви щодо редакції проєкту.

Насамперед критику викликає саме формулювання «порушення порядку ведення військового обліку», яке є надто широким. Норма не уточнює, чи йдеться про технічні помилки в документах, чи про умисне внесення недостовірних даних.

Також залишається невизначеним коло відповідальних осіб. У веденні військового обліку беруть участь різні установи — від медичних закладів до органів місцевого самоврядування, тому складно встановити, хто саме має відповідати за ухвалення кінцевого рішення.

Окремі зауваження стосуються розміру штрафу. Фіксоване стягнення у 170 тис. грн може суперечити принципу індивідуалізації відповідальності, закріпленому у ст. 61 Конституції, оскільки не дає можливості врахувати ступінь вини.

Крім того, експерти зазначають, що такий високий штраф за своїм характером може бути співмірним із кримінальним покаранням за критеріями Європейського суду з прав людини, що потребує посилених процесуальних гарантій.

Ще одним питанням є підсудність таких справ. Законопроєкт не передбачає змін до статті 221 КУпАП.

Вердикт НААУ

Національна асоціація адвокатів України також представила розлогий аналіз проєкту Закону № 15115. Попри концептуальну підтримку ідеї, адвокатська спільнота наголошує на наявності критичних дефектів, які завадять реальному застосуванню закону.

НААУ звертають увагу, що стаття 210-1 КУпАП передбачає відповідальність фізичних осіб — призовників і військовозобов’язаних, а не посадових осіб. Спроба передбачити відповідальність для службовців у межах цієї ж статті створює правову суперечність, оскільки йдеться про різні категорії суб’єктів і відмінний порядок провадження у справах.

У зв’язку з цим пропонується виокремити відповідну норму в нову статтю 210-2 КУпАП, яка окремо регулюватиме відповідальність посадових осіб за порушення у сфері військового обліку.

Крім того, законопроєкт передбачає відповідальність лише за незаконне взяття на облік осіб, які не підлягають такому обліку. НААУ наголошує, що поза межами статті залишаються основні масові порушення, що шкодять обороноздатності:

невзяття на облік осіб, які йому підлягають;

несвоєчасне внесення даних;

неправильне визначення категорії обліку;

неналежне зберігання документів та ігнорування щорічних звірок.

Адвокати звертають увагу і на відсутність чіткого визначення суб’єкта правопорушення. Оскільки військовий облік ведуть і керівники, і кадровики, це призведе до практики перекладання відповідальності один на одного. У таких випадках суди будуть змушені закривати справи через неможливість встановити винну особу.

Процедура складання протоколів, санкції та ризики зловживань

Експерти звертають увагу і на конфлікт інтересів у процедурі притягнення до відповідальності. Наразі протоколи за ст. 210-1 КУпАП складають представники ТЦК. Якщо нові норми ухвалять без змін, може виникнути ситуація, коли працівник ТЦК змушений буде складати протокол на свого колегу за порушення правил військового обліку.

У зв’язку з цим пропонується передати право складати такі протоколи працівникам Національної поліції.

НААУ також критикує запропонований фіксований штраф у 170 тис. грн (10 000 НМДГ). На думку експертів, відсутність мінімального і максимального розміру штрафу позбавляє можливості враховувати обставини справи, зокрема ступінь вини або майновий стан порушника.

Крім того, надмірно високий фіксований штраф може створювати корупційні ризики, оскільки стимулюватиме спроби неформального врегулювання справи.

Як альтернативу пропонується встановити диференційований діапазон штрафу, наприклад від 3 000 до 5 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Проблеми в обліку жінок

НААУ окремо виділяє проблему обліку жінок-медиків. У процесі задіяні ТЦК, заклади освіти та самі жінки, що створює п'ять потенційних точок помилки, де суб'єкт відповідальності залишається невизначеним.

Існує ризик, що ТЦК, боячись штрафів, просто перестануть брати жінок на облік, створюючи системний хаос.

Законопроєкт № 15115 загалом спрямований на вирішення актуальної проблеми, однак у нинішній редакції містить низку технічних і правових недоліків. Ухвалення документа без доопрацювання може призвести до збільшення кількості судових оскаржень і закриття справ через процесуальні прогалини.

Лише комплексне доопрацювання норм дозволить перетворити нову відповідальність на ефективний інструмент забезпечення порядку у сфері військового обліку. Наразі ж подальша доля законопроєкту залишається невизначеною, тоді як проблема помилок у військовому обліку та реєстрі «Оберіг» лише загострюється.

